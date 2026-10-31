San Luis, Mendoza y San Juan compartirán un registro para restringir el acceso al juego
La inscripción voluntaria en una de las provincias tendrá validez en las otras dos y abarcará salas de casinos y plataformas de apuestas habilitadas. El convenio prevé un plazo máximo de 120 días para su implementación.
31/10/2026 | 09:02Redacción Cadena 3
FOTO: Las provincias se unen contra el juego
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Audio. San Luis, Mendoza y San Juan firmaron un acuerdo sobre registro de autoexclusión del juego
Panorama Federal
San Luis, Mendoza y San Juan acordaron compartir sus registros de autoexclusión del juego, una herramienta que permite a las personas solicitar, por decisión propia, restricciones para ingresar a casinos y utilizar plataformas de apuestas habilitadas.
Una vez implementado el convenio, la solicitud realizada en cualquiera de las tres provincias tendrá alcance en las otras dos. De esa manera, quienes se inscriban en una jurisdicción tampoco podrán acceder a las actividades de juego comprendidas en el acuerdo en las restantes.
La medida abarcará tanto el ingreso a casinos como el acceso a plataformas de apuestas autorizadas. La incorporación al registro será voluntaria, a partir del pedido de la persona que decida limitar su participación en esas actividades.
El acuerdo deberá ponerse en funcionamiento en un plazo máximo de 120 días.
Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué? San Luis, Mendoza y San Juan acordaron compartir un registro de autoexclusión para limitar el acceso a actividades de juego.
¿Quién? Los gobiernos de San Luis, Mendoza y San Juan son los responsables del acuerdo.
¿Cuándo? El acuerdo deberá implementarse en un máximo de 120 días.
¿Dónde? En las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.
¿Cómo? A través de un registro de autoexclusión que limita el acceso a casinos y plataformas de apuestas.
¿Por qué? Para permitir a las personas restringir su acceso a actividades del juego por decisión propia.