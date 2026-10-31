San Luis, Mendoza y San Juan compartirán un registro para restringir el acceso al juego

FOTO: Las provincias se unen contra el juego

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San Luis, Mendoza y San Juan acordaron compartir sus registros de autoexclusión del juego, una herramienta que permite a las personas solicitar, por decisión propia, restricciones para ingresar a casinos y utilizar plataformas de apuestas habilitadas.

Una vez implementado el convenio, la solicitud realizada en cualquiera de las tres provincias tendrá alcance en las otras dos. De esa manera, quienes se inscriban en una jurisdicción tampoco podrán acceder a las actividades de juego comprendidas en el acuerdo en las restantes.

La medida abarcará tanto el ingreso a casinos como el acceso a plataformas de apuestas autorizadas. La incorporación al registro será voluntaria, a partir del pedido de la persona que decida limitar su participación en esas actividades.

El acuerdo deberá ponerse en funcionamiento en un plazo máximo de 120 días.

Informe de Alejandro Heredia.