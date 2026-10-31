Escapes que parecen disparos: una caravana de motos alteró el descanso de vecinos en Córdoba
Los reclamos llegaron desde la zona del aeropuerto hasta barrio Yofre. Vecinos advirtieron por maniobras peligrosas y ruidos que les impedían dormir. Un oyente de Cadena 3 compartió el video registrado desde su casa.
31/10/2026 | 07:20Redacción Cadena 3
FOTO: Una caravana de motos alteró el descanso de vecinos en distintos barrios de Córdoba. (Captura)
El paso de numerosos grupos de motociclistas alteró el descanso de vecinos de distintos barrios de la ciudad de Córdoba durante la madrugada de este sábado. Según los reportes de oyentes de Cadena 3, los conductores circulaban a alta velocidad, realizaban maniobras en contramano y provocaban fuertes ruidos con los escapes.
Los avisos recibidos por la radio daban cuenta de situaciones similares en diferentes sectores, desde la zona del aeropuerto hasta barrio Yofre. Los vecinos señalaron en el Mensajero de la emisora que el estruendo de los motores les impedía dormir.
Una cámara de seguridad de una vivienda captó parte de lo ocurrido. El video, enviado por un oyente, muestra el paso sostenido de motocicletas por una intersección. De acuerdo con la fecha y el horario, todo ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana.
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Durante la grabación se observa cómo las motos llegan en grupos. En el momento de mayor concentración, decenas de rodados confluyen en la esquina y ocupan buena parte de la calzada.
El oyente que aportó el material destacó también los "cortes" de los escapes, cuyos fuertes estallidos comparó con el ruido de disparos. Ese estruendo fue uno de los motivos de las quejas durante la madrugada.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la ciudad de Córdoba? Grupos de motociclistas alteraron el descanso de los vecinos durante la madrugada del sábado.
¿Quiénes reportaron la situación? Los oyentes de Cadena 3 informaron sobre el paso de los motociclistas.
¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana del sábado.
¿Dónde se registraron las quejas? En distintos barrios de la ciudad de Córdoba, desde la zona del aeropuerto hasta barrio Yofre.
¿Cómo se manifestaron las quejas? Los vecinos se quejaron del fuerte ruido de los escapes y la velocidad de los motociclistas que les impedía dormir.