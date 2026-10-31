Escapes que parecen disparos: una caravana de motos alteró el descanso de vecinos en Córdoba

FOTO: Una caravana de motos alteró el descanso de vecinos en distintos barrios de Córdoba. (Captura)

El paso de numerosos grupos de motociclistas alteró el descanso de vecinos de distintos barrios de la ciudad de Córdoba durante la madrugada de este sábado. Según los reportes de oyentes de Cadena 3, los conductores circulaban a alta velocidad, realizaban maniobras en contramano y provocaban fuertes ruidos con los escapes.

Los avisos recibidos por la radio daban cuenta de situaciones similares en diferentes sectores, desde la zona del aeropuerto hasta barrio Yofre. Los vecinos señalaron en el Mensajero de la emisora que el estruendo de los motores les impedía dormir.

Una cámara de seguridad de una vivienda captó parte de lo ocurrido. El video, enviado por un oyente, muestra el paso sostenido de motocicletas por una intersección. De acuerdo con la fecha y el horario, todo ocurrió alrededor de las 4.30 de la mañana.

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Durante la grabación se observa cómo las motos llegan en grupos. En el momento de mayor concentración, decenas de rodados confluyen en la esquina y ocupan buena parte de la calzada.

El oyente que aportó el material destacó también los "cortes" de los escapes, cuyos fuertes estallidos comparó con el ruido de disparos. Ese estruendo fue uno de los motivos de las quejas durante la madrugada.

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