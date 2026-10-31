La relación emocional con el dinero: "Hay que separar el trabajo del valor personal"

El dinero está presente en buena parte de las decisiones de la vida cotidiana, pero también en los vínculos, los deseos, las expectativas y las frustraciones. Sin embargo, hablar de él no siempre resulta sencillo. ¿Por qué genera tanta incomodidad? ¿Por qué cuesta ponerle un precio al propio trabajo? ¿Qué sucede cuando confundimos lo que cobramos con lo que creemos que valemos? Estas son algunas de las preguntas que atraviesan El libro del dinero, la nueva publicación de la psicoanalista Alexandra Kohan, quien propone abordar la cuestión económica desde una perspectiva diferente: la del psicoanálisis.

En una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, explicó que su libro no busca ofrecer herramientas de administración financiera ni analizar el funcionamiento de la economía desde una perspectiva técnica. Su interés está puesto en la dimensión subjetiva del dinero y en los significados que cada persona construye alrededor de él.

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“Es que el psicoanálisis tiene mucho para decir de la relación que establecemos con el dinero. No es un libro de finanzas, no es un libro de economía. Es un libro, en todo caso, de economía libidinal, que es la economía a la que Freud le prestó mucha atención”, explicó.

Y precisó: “Es la economía de los afectos, de las pasiones, del deseo, etcétera. Y todo eso se juega en la relación que establecemos con el dinero”.

Desde esa perspectiva, la autora considera que el vínculo con el dinero puede convertirse en una fuente de conflictos y malestar. Incluso cuando no adquiere características particularmente problemáticas, suele generar incomodidad y obliga a las personas a revisar sus propias posiciones.

“En general produce incomodidad, ¿no? Y algo hay que hacer con eso cada vez, me parece. Y bueno, en el libro intento indagar eso, qué podemos hacer para que eso no nos lleve puestos”, sostuvo.

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La propuesta, entonces, consiste en dejar de considerar el dinero exclusivamente como un instrumento de intercambio para observar también qué representa emocionalmente y de qué manera interviene en la construcción de la identidad y en las relaciones con los demás.

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista apareció cuando la conversación se trasladó al trabajo y a la dificultad de establecer honorarios. Para Kohan, existe una confusión bastante extendida entre el valor económico de una tarea y la valoración personal de quien la realiza. Una identificación que puede generar incomodidad, especialmente cuando alguien debe decir cuánto pretende cobrar por un servicio.

La psicoanalista señaló que, cuando una persona recibe una propuesta laboral y le preguntan cuánto quiere cobrar, muchas veces termina pidiendo menos dinero del que pediría si la otra parte estableciera primero una cifra. Aunque aclaró que no trabaja con estadísticas en su libro, mencionó una conversación en la que le comentaron que existen estudios que muestran esa tendencia.

“Hay estadísticas que dicen que cada vez que alguien te dice a vos: ‘Decime cuánto querés por este trabajo’, la gente dice menos”, relató.

Al intentar explicar ese comportamiento, apuntó directamente a la dimensión subjetiva: “Podría decir porque le da vergüenza, porque le da pudor, porque hay una cosa pegoteada entre lo que yo valgo y lo que vale mi trabajo”.

Para Kohan, esa asociación es precisamente uno de los problemas que es necesario revisar. Cuando una persona pone un precio a su tarea, puede sentir que está poniendo un precio a sí misma, como si el monto que recibe fuera una medida de sus capacidades, su trayectoria o su importancia.

“Hay que separar el dinero por un trabajo de la pregunta por cuánto valgo, porque cuando a vos te pagan por un trabajo no es por lo que verdaderamente valés. No hay que hacer esa sustitución”, remarcó.

La psicoanalista consideró que esta diferenciación permite tomar decisiones laborales con mayor libertad, sin que cada propuesta económica se transforme en un cuestionamiento personal. Para ilustrarlo, compartió una situación que había atravesado recientemente: recibió una oferta de trabajo con honorarios que consideró muy bajos, pero decidió aceptarla porque el proyecto le interesaba.

“Me ofrecieron un trabajo a mí, como la semana pasada, con unos honorarios casi irrisorios”, contó. Sin embargo, explicó que su primera evaluación no estuvo relacionada exclusivamente con el dinero, sino con las características de la propuesta y con su interés por participar.

“Mi posición es: bueno, ¿lo acepto o no lo acepto? En términos de si me interesa el trabajo, porque la variable económica para mí no es la única a considerar cuando me ofrecen un trabajo”, explicó.

En ese sentido, reconoció que cuenta con la posibilidad de elegir aceptar una propuesta aunque la remuneración sea baja o rechazarla si considera que no le conviene. “Tengo esa posibilidad y ese privilegio de poder elegir trabajar aunque me paguen poco o no trabajar si me pagan poco”, señaló.

Lo importante, aclaró, es no interpretar que una remuneración baja representa una valoración negativa sobre la propia persona. En su caso, entendió que la institución que la convocaba tenía recursos económicos limitados y que esa era la razón de los honorarios ofrecidos.

“Yo no pienso que eso que me ofrecieron es porque yo valgo poco o porque están valuando poco mi trabajo. Yo lo que creo es que es una institución que no tiene demasiados recursos”, explicó.

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Y volvió sobre la importancia de separar ambas dimensiones: “Esa separación para mí lo que permite es justamente evaluar si vos estás en condiciones o no de hacer tal o cual trabajo en cierto momento, decir: ‘No, yo por esto no quiero trabajar’ o ‘sí quiero’, como pensar las cosas en otra dimensión que no sea la subjetiva todo el tiempo”.

Valor del trabajo, afectos e infancia

La conversación permitió profundizar en una dificultad particular: cómo establecer un precio para aquellas actividades en las que el valor de lo realizado no puede medirse con los mismos parámetros que una mercancía.

La entrevistadora planteó el caso de una persona que lleva 25 años estudiando y formándose para ofrecer una conferencia. ¿Cómo se traduce toda esa trayectoria en honorarios? ¿Cuánto vale el tiempo dedicado a preparar una exposición y cuánto pesan los conocimientos acumulados durante décadas?

Kohan coincidió en que se trata de una cuestión compleja, porque el trabajo intelectual y cultural involucra una dimensión que excede ampliamente el tiempo concreto que demanda una tarea.

“¿Cuánto quiero cobrar yo por, no sé, 25 años de estar estudiando, si me llaman a dar una conferencia? Bueno, es muy difícil eso”, expresó.

En esa línea, reconoció que, si se tomara en cuenta todo lo que una persona pone en su actividad profesional, el cálculo económico resultaría prácticamente imposible: “Por mi trayectoria, por todo lo que uno le pone, por la responsabilidad, por cómo yo preparo una conferencia, tendría que cobrar algo impagable, pero no es traducible a los honorarios”.

Para explicar esa diferencia, recurrió a un ejemplo cotidiano: el precio de una docena de huevos. En ese caso, el consumidor puede comparar valores entre distintos comercios, evaluar la calidad del producto y decidir dónde comprar. Existe una referencia de mercado que permite establecer una comparación.

“Vos decís: ‘¿Cuánto sale la docena de huevos?’. En tu verdulería sale tanto, en la mía sale tanto. Es el valor del mercado”, ejemplificó.

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Pero esa lógica, advirtió, no puede trasladarse automáticamente a los trabajos en los que intervienen los conocimientos, la experiencia y la participación personal.

“Lo que nosotros tenemos para ofrecer, el trabajo cultural o en educación, son trabajos que son muy difíciles de evaluar porque no son una mercancía ni un producto. Involucra a las personas”, afirmó.

Y profundizó: “No se puede medir lo que una persona pone en ese trabajo, porque pone mucho. Yo, por ejemplo, para preparar una conferencia no la preparo en cinco minutos, la preparo en un montón de tiempo. Y si uno pudiera decir: bueno, pero ese montón de tiempo también implica todo lo que yo estudié durante más de 25 años”.

La distinción vuelve a conectar con uno de los planteos centrales del libro: los honorarios representan una negociación económica, pero no pueden contener ni expresar la totalidad del valor de una persona y de su recorrido profesional.

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue la relación entre el dinero y la vida de pareja. Consultada sobre la influencia de la dimensión económica en los vínculos amorosos, aclaró que no considera que el dinero sea necesariamente un factor nocivo. La cuestión, explicó, requiere observar cómo cada pareja construye su propio vínculo con los recursos y qué lugar les asigna en la relación.

El dinero puede generar incomodidades, discusiones y diferencias, pero también forma parte de los acuerdos cotidianos que sostienen una convivencia. Desde la perspectiva que desarrolla la psicoanalista, lo importante es poder reconocer qué aspectos afectivos y subjetivos se ponen en juego alrededor de esas cuestiones, sin reducir todos los conflictos a una explicación exclusivamente económica.

Frente a la posibilidad de incorporar desde chicos hábitos de ahorro, administración y conocimiento del dinero, Cohen expresó una posición definida y reconoció que se trata de una mirada ideológica, sobre la que pueden existir otras opiniones.

“Mi posición, y eso también lo despliego en el libro, es que la infancia hay que preservar de la conversación acerca del dinero y mucho más de la cuestión de la especulación financiera”, sostuvo.

La psicoanalista consideró que no es conveniente trasladar a los chicos las preocupaciones y las lógicas propias del mundo adulto, especialmente aquellas vinculadas con la especulación. En ese sentido, fue contundente al expresar su mirada: “A mí me parece que la especulación es una cosa muy triste”.

La reflexión abrió también una comparación con las formas de educación económica de otras generaciones. La entrevistadora recordó las prácticas familiares mediante las cuales los padres enseñaban a sus hijos a ahorrar: guardar una parte de la mensualidad, utilizar una alcancía o tener una caja de ahorro.

Entrevista de Susana Manzelli.