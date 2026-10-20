Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”

El presidente Javier Milei cuestionó con dureza la idea de que gran parte de la población no llega a fin de mes.

Lo hizo durante su discurso de apertura de la Argentina Oil & Gas Expo 2026, realizada en Neuquén, ante empresarios y referentes del sector energético.

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??LO ÚLTIMO: MILEI: "LA GENTE NO LLEGA A FIN DE MES" @fabdoman , @vivicanosaok y @rialjorge reaccionaron a la irónica pregunta del presidente Javier Milei sobre la gente que no llega a fin de mes: "Si se quedan sin plata el día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días?". — Carnaval Stream (@CarnavalStream) October 20, 2026

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En uno de los pasajes más polémicos de su intervención, el mandatario afirmó: “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa. Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

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Críticas a los medios y defensa del plan económico

Milei apuntó contra los medios de comunicación que difunden datos estadísticos sobre la situación social y económica, y atribuyó la frase a una construcción del kirchnerismo. También defendió la marcha del programa económico, ratificó el superávit fiscal y sostuvo que la inflación está siendo “domada”, con una fuerte desaceleración desde los niveles máximos registrados en el pasado.

El presidente recordó que el Gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para afrontar vencimientos de deuda por unos USD 25.000 millones y rechazó las críticas al superávit fiscal.



