Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.

El sorteo número 26592 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2647, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).

1° 2647

2° 5905

3° 2324

4° 3684

5° 9304

6° 3659

7° 1970

8° 9019

9° 8580

10° 6846

11° 7261

12° 3198

13° 0846

14° 7330

15° 5951

16° 9734

17° 0773

18° 3951

19° 1570

20° 9908

Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento, que se realiza regularmente, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación.