Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy martes 20 de octubre.
El sorteo número 26592 de la quiniela nocturna se realizó el martes 20 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2647, que se interpreta como "A primera (Muerto)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26592 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el martes 20 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2647, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Muerto).
1° 2647
2° 5905
3° 2324
4° 3684
5° 9304
6° 3659
7° 1970
8° 9019
9° 8580
10° 6846
11° 7261
12° 3198
13° 0846
14° 7330
15° 5951
16° 9734
17° 0773
18° 3951
19° 1570
20° 9908
Los resultados de la quiniela nocturna son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento, que se realiza regularmente, ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada número tiene su propia interpretación.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26592 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 20 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2647.
¿Qué significa el número 2647?
Se interpreta como "A primera (Muerto)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 2647, 2° 5905, 3° 2324, 4° 3684, 5° 9304.