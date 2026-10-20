FOTO: Bancor suma innovación digital para el pago del coseguro de Apross con su billetera virtual.

El Banco de la Provincia de Córdoba y Apross presentaron una nueva solución digital que permite a los afiliados de la obra social abonar el coseguro de sus consultas médicas con Bezza, la billetera virtual de Bancor. El sistema incluye un reintegro mensual del coseguro de $4.000, que se acredita en la cuenta personal de Bezza.

El anuncio se realizó este lunes 19 de octubre en un acto que contó con la presencia del presidente del Banco, Raúl Paolasso; su par de Apross, Pablo Venturuzzi; representantes de gremios, de instituciones de salud, y demás autoridades.

“Es un lanzamiento muy importante para nosotros, porque se apoya en las cuatro verticales de nuestra transformación: digitalización y autoatención, transaccionalidad y principalidad del banco y, especialmente, la reciprocidad con el ecosistema provincial. Con esta alianza con Apross, Bezza se convierte en una herramienta concreta para sus afiliados", afirmó Paolasso.

“Este acuerdo nos permite acompañar a nuestros afiliados con una herramienta simple y accesible, que combina innovación y alivio económico. Seguimos trabajando junto con otras instituciones provinciales para facilitar el acceso a la salud y brindar respuestas concretas a las necesidades de las personas”, expresó Venturuzzi.

La iniciativa refuerza la articulación entre dos instituciones de la Provincia de Córdoba y abre el camino a nuevas soluciones digitales para los afiliados de la obra social.

Con este desarrollo, Bezza suma un nuevo beneficio y lleva la experiencia de pago digital a la atención médica. Bancor avanza en la integración de servicios entre instituciones de la Provincia y reafirma su compromiso con la transformación digital y el desarrollo de soluciones tecnológicas propias a favor de los cordobeses.

Prestadores y especialidades

El sistema alcanza las consultas de Clínica Médica, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Gastroenterología, Urología, Nefrología, Traumatología, Cardiología, Neurología, Cirugía General, Neumonología, Endocrinología, Reumatología, Infectología, Hematología, Flebología, Nutrición Médica, Rehabilitación Médica y Toxicología, además de las consultas oncológicas y las consultas de guardia.

Condiciones

? La cuenta de Bezza debe estar a nombre del afiliado, con el mismo DNI.

? El pago debe hacerse con QR desde Bezza en un prestador adherido; las transferencias no aplican.

? El QR debe generarse por $4.000 exactos: un importe mayor o menor no recibe reintegro.

? Se puede usar una vez por mes, con un reintegro máximo de $4.000.

? Cubre solo el coseguro de las consultas incluidas; no aplica a estudios, prácticas, medicamentos ni otras prestaciones.

Cómo usarlo

1. Descargar Bezza desde play store o apple store.

2. Ingresar a la app y agregar saldo.

3. Pagar el coseguro de $4.000 escaneando el QR del prestador adherido.

4. Recibir el reintegro en la cuenta de Bezza dentro de las 48 horas hábiles.