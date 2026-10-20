Descubren un compuesto natural que elimina bacterias peligrosas del intestino sin dañar las buenas

Un nuevo avance en el tratamiento de infecciones intestinales podría estar a la vista. Un equipo de investigadores identificó un compuesto natural capaz de eliminar la bacteria Clostridioides difficile (C. difficile), responsable de infecciones severas en el intestino, sin perjudicar a la microbiota beneficiosa que habita en el organismo.

La bacteria C. difficile se encuentra de manera natural en los intestinos de muchas personas y, en pequeñas cantidades, no causa problemas. Sin embargo, el uso de antibióticos de amplio espectro puede alterar el delicado equilibrio de microorganismos en el intestino, lo que permite que C. difficile se multiplique rápidamente, provocando inflamación intestinal severa que puede volverse crónica.

Las infecciones por C. difficile son una de las principales causas de diarrea asociada a tratamientos antibióticos. Esta bacteria produce toxinas que pueden desencadenar inflamaciones peligrosas y, en ocasiones, potencialmente mortales en los intestinos. Dado que estas infecciones tienden a reaparecer con frecuencia tras el tratamiento, los científicos buscan métodos más efectivos para erradicar el patógeno sin causar daños adicionales a la microbiota intestinal.

Un equipo liderado por el profesor Rolf Müller, director del departamento en el Helmholtz Centre for Infection Research, identificó un prometedor candidato a fármaco que ataca específicamente a C. difficile mientras preserva gran parte de la comunidad microbiana beneficiosa del intestino. Esta investigación se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Saarland.

Compuesto natural eficaz contra bacterias intestinales peligrosas

Los investigadores encontraron que el argirina B, un antibacteriano de origen natural, resultó altamente efectivo contra C. difficile en pruebas de laboratorio y en experimentos con ratones infectados. Importante es que el compuesto mostró poca actividad contra los microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener un sistema digestivo saludable.

"Demostramos que el compuesto natural argirina B es muy efectivo contra las infecciones por C. difficile: tanto en experimentos de laboratorio como en un modelo de ratón de la infección, donde reduce significativamente la carga bacteriana", afirmó la doctora Jennifer Herrmann, científica senior en el departamento de "Productos Naturales Microbianos" en el HIPS. "Un objetivo antibacteriano de las argirinas había sido previamente identificado y caracterizado en el patógeno Pseudomonas aeruginosa. Ahora hemos podido mostrar que la argirina B también actúa sobre este objetivo en C. difficile y exhibe una eficacia particularmente alta. En contraste, las argirinas prácticamente no tienen efecto sobre los microorganismos beneficiosos en nuestro tracto digestivo. Por lo tanto, la microbiota intestinal podría ser preservada durante el tratamiento con argirina y restaurada a un estado saludable más rápidamente".

Una sustancia antibacteriana encontrada en el suelo

Las argirinas fueron descubiertas originalmente en mixobacterias, microorganismos que habitan en el suelo. Estas bacterias producen sustancias naturales que les ayudan a atacar otros microbios y utilizarlos como fuente de alimento.

Aunque la argirina B ha demostrado una actividad antibacteriana prometedora, los investigadores aún deben determinar si sus propiedades farmacéuticas la hacen adecuada para su uso como medicamento. Esto incluye entender cómo se comporta el compuesto dentro del cuerpo y si podría causar efectos no deseados.

Un hallazgo particularmente alentador surgió cuando el equipo examinó lo que sucede después de que los ratones reciben argirina B por vía oral. Muy poco del compuesto ingresó a su torrente sanguíneo. En cambio, la mayor parte permaneció en el intestino grueso, donde ocurren las infecciones por C. difficile.

Al concentrarse en el intestino en lugar de circular por todo el cuerpo, la argirina B podría reducir el riesgo de efectos secundarios que afecten a otros órganos. Junto con su actividad selectiva contra C. difficile, esta característica hace que el compuesto sea un candidato prometedor para un tratamiento que podría ser mejor tolerado.

¿Podría ayudar a prevenir infecciones intestinales recurrentes?

Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de C. difficile es su tendencia a regresar. Los pacientes que experimentan múltiples recaídas a menudo son tratados mediante el trasplante de microbiota fecal (comúnmente conocido como trasplante de heces). Este procedimiento tiene como objetivo restaurar un equilibrio más saludable de microorganismos intestinales, pero puede ser complicado de realizar y desagradable para los pacientes.

Un medicamento desarrollado a partir de la argirina podría eventualmente proporcionar otra opción de tratamiento. Al eliminar las bacterias dañinas sin interrumpir extensamente el resto de la microbiota, una terapia de este tipo podría reducir la probabilidad de nuevas infecciones y recaídas. Esto también podría ayudar a algunos pacientes a evitar la necesidad de trasplantes de heces.

Se requiere más investigación antes de que la argirina B pueda considerarse para uso clínico. Los científicos planean investigar qué dosis produce el efecto antibacteriano más fuerte y utilizar modelos experimentales adicionales para determinar si el compuesto también puede combatir infecciones recurrentes por C. difficile.