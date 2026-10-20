El “Cholo” Simeone sobre Julián Álvarez, tras su gol: “Me pone muy contento por él”

Diego "Cholo" Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó su satisfacción por el primer gol de Julián Álvarez en la temporada 2026/27, al que calificó como "un golazo". Este tanto representa un alivio para el atacante argentino, quien había tenido un inicio complicado en la campaña.

El reconocido director técnico del club valoró el esfuerzo físico del jugador de la Selección argentina, considerándolo un elemento "determinante" para el rendimiento del equipo. Álvarez logró marcar su primer gol en el octavo partido de la temporada, buscando revertir la imagen que dejó tras el último mercado de pases, que afectó su relación con la hinchada local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Atlético de Madrid logró un empate 1-1 en su visita al Stuttgart en la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El gol del equipo español, que llegó en un momento crucial del partido, fue anotado por Álvarez en el segundo minuto del segundo tiempo. La jugada comenzó con la intervención del extremo Ademola Lookman, quien asistió al argentino para que este, con un rápido zurdazo, colocara el balón en el ángulo.

La celebración del gol fue intensa, con Álvarez desahogándose tras varias jornadas sin poder convertir, y recibiendo el apoyo de sus compañeros en un momento que resulta clave para su carrera en el club. A pesar de la polémica que había rodeado su desempeño, Simeone decidió darle otra oportunidad en el equipo titular y resaltó el gran esfuerzo que hizo durante el partido, así como la calidad del gol anotado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El director técnico, que se encuentra en su decimosexta temporada al mando del Atlético, subrayó que el delantero tuvo un papel importante jugando como interno por izquierda en ciertos momentos del partido. Mostró su satisfacción por el nivel que presentó el campeón del mundo en Catar 2022, y lo catalogó como un "jugador determinante" para el éxito del equipo en esta temporada.

"Esperemos que, de a poco, empiece a encontrarse con lo que nos mostró hoy", expresó Simeone sobre Álvarez, quien en la temporada anterior había logrado marcar 20 goles y tiene un contrato que se extiende hasta 2030.