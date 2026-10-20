Eduardo Bittar ganó en Córdoba la elección para el Consejo de la Magistratura.

Eduardo Bittar se impuso en Córdoba en las elecciones para elegir representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, consiguió el 51,25% de los votos y aventajó por casi 19 puntos a la nómina vinculada al gobernador Martín Llaryora, según los datos provisorios del escrutinio.

La lista ganadora obtuvo 1.718 votos y superó a Abogacía Federal, que alcanzó el 32,49%. La elección representó un nuevo avance de la alianza entre el titular del Colegio de Abogados de Córdoba, el radicalismo universitario y los sectores referenciados en Ricardo Gil Lavedra y Daniel Angelici.

La disputa tuvo un componente político relevante. El oficialismo provincial respaldó una lista encabezada por Juan Manuel Aráoz, secretario de Seguridad de Córdoba en uso de licencia, junto con la funcionaria municipal Myrian Londero. La nómina contó, además, con el apoyo público de los expresidentes del Colegio de Abogados Alejandro Tejerina, Héctor Echegaray e Ignacio Segura.

Bittar integró como tercer candidato titular la nómina nacional encabezada por Alberto Biglieri, expresidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires. La propuesta reunió el respaldo de Gil Lavedra y Angelici y, en Córdoba, se apoyó especialmente en el radicalismo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, incluida la estructura de Franja Morada.

Tras conocerse los resultados provisorios, Bittar destacó el sentido de la victoria y el papel de los profesionales en la elección. “Esta victoria es de la abogacía. Llegamos al Consejo para representar y hacer respetar los derechos de quienes ejercen la profesión y contribuir a una Justicia mejor”, expresó.

El dirigente también señaló que la propuesta busca fortalecer la representación federal, impulsar concursos transparentes basados en el mérito y la idoneidad, y garantizar que la experiencia de los abogados independientes sea considerada en igualdad de condiciones en la selección de magistrados.

El resultado profundiza una alianza que ya había conseguido otros avances en el ámbito universitario y profesional. El año pasado, ese espacio desplazó al peronismo del decanato de Derecho, actualmente a cargo de Carlos Toselli. Posteriormente, Bittar llegó a la presidencia del Colegio de Abogados sin oposición y el acuerdo también obtuvo representación en el Consejo Superior de la UNC.

Una participación récord en Córdoba

La elección registró una concurrencia superior a los 3.351 abogados matriculados en la ciudad de Córdoba, alrededor de un 50% más que en los comicios de 2022, de acuerdo con los datos difundidos por el espacio ganador.

La participación fue uno de los aspectos destacados de la jornada, en la que los profesionales eligieron a sus representantes para el período 2026-2030. Según la información difundida, el incremento de votantes en Córdoba contrastó con una caída de la participación en Buenos Aires, atribuida en el comunicado a las dificultades de transporte por el paro de subte.

Bittar también amplió su diferencia respecto de la elección de hace cuatro años, cuando integraba un esquema político más cercano a Diego Molea, referente de Abogacía Federal.

En el ámbito nacional compitieron cuatro listas por las bancas correspondientes a la representación de los abogados: Abogacía Federal, vinculada a Molea y al espacio de Llaryora; Abogacía por La Libertad, identificada con el sector libertario; Unidad en Defensa de la Abogacía, referenciada en Gil Lavedra y Angelici; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, ligada a Juan Manuel Olmos.

El reparto de los cuatro escaños se definirá a partir del escrutinio nacional y mediante el sistema proporcional D'Hondt.

El Consejo de la Magistratura tiene entre sus funciones intervenir en la selección y disciplina de jueces nacionales y federales. La elección de los representantes de la abogacía constituye una instancia clave en la integración del organismo encargado de esos procesos.