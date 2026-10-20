Fabián Gianola sufrió un accidente y deberá ser operado tras ser atropellado por un auto

Buenos Aires, 20 de octubre (NA) -- El reconocido actor Fabián Gianola fue víctima de un atropello en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Este incidente, que le causó lesiones leves, lo llevará a ser operado en las próximas horas para tratar fracturas en un brazo y una muñeca.

El accidente ocurrió cuando el artista de 63 años salía de un centro comercial en el barrio de Saavedra. Un hombre al volante de un Audi lo embistió, lo que provocó que Gianola cayera pesadamente sobre el asfalto, resultando con golpes y escoriaciones en diversas partes de su cuerpo, así como una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca derecha.

El conductor del vehículo permaneció en el lugar hasta que Gianola fue trasladado a un sanatorio privado, donde recibió atención médica inicial y le colocaron un yeso en las lesiones.

Según el actor, la intervención quirúrgica está programada para este miércoles en un centro de salud de San Isidro, donde se le colocará "una placa y tres tornillos", tal como informó en declaraciones al diario La Nación.

En el momento del accidente, Gianola estaba en plena actividad teatral, participando en la obra 'Los 39 escalones', de Alfred Hitchcock, junto a Fabián Mazzei, Fabiana García y Jorge 'Carna' Crivelli. Sin embargo, se verá obligado a suspender sus actuaciones por algunas semanas debido a su recuperación.