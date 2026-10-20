Murió Antonio Grimau, el actor que triunfó como galán en la televisión argentina

El actor Antonio Grimau murió este martes a los 82 años tras permanecer varios días internado. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que lo despidió con un comunicado en el que destacó su sólida trayectoria en escenarios y pantallas.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, expresó la entidad.

Del aviso clasificado a las pantallas

Nacido el 10 de marzo de 1944 como Antonio Rebolini, llegó a la actuación casi por casualidad. A los 16 años encontró un aviso en el diario Clarín que buscaba actores para una obra de Bertolt Brecht. Se presentó en el teatro Charles Chaplin, de Almagro, y esa decisión cambió el rumbo de su vida.

Antes había trabajado en distintos oficios, entre ellos en una fábrica de calzado. El teatro se convirtió en su contención y en el espacio donde encontró un propósito. El apellido artístico lo eligió a partir de una canción sobre Julián Grimau, político español fusilado durante la dictadura franquista.

“Eso me salvó la vida. Tenía 16 años y me quedé cuatro años en el Chaplin”, recordó en una entrevista.

Galán de telenovelas y actor versátil

La popularidad llegó de la mano de la televisión. Se consolidó como uno de los rostros más reconocidos de las ficciones argentinas. Entre sus trabajos más recordados figuran Dos a quererse, Trampa para un soñador y Soy gitano. También participó en Valientes, Herencia de amor y Herederos de una venganza.

Con el tiempo demostró versatilidad en roles dramáticos y en el teatro. Una de las experiencias que consideró fundamentales fue Los invertidos, dirigida por Alberto Ure. También interpretó a Hamlet y al rey Claudio en la tragedia de Shakespeare.

En cine debutó en 1974 con La Mary, junto a Susana Giménez y Carlos Monzón. Más tarde participó en Caballos salvajes y Angélica.

Uno de los desafíos más importantes de su última etapa llegó en 2018, cuando interpretó a Roberto Sánchez en la serie Sandro de América. Su composición del ídolo popular recibió un amplio reconocimiento del público.

Pérdidas personales y recuperación

Detrás de su trayectoria, Grimau atravesó duelos profundos. Durante su adolescencia perdió a sus padres y a una hermana en un lapso de siete meses. Años más tarde debió enfrentar la muerte de su hijo Lucas, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso, ocurrida en 2010.

“El teatro fue mi salvación, me dio un motivo por qué luchar y, en los peores momentos, las fuerzas para continuar”, expresó en una entrevista radial.

En 2021 atravesó una grave internación por coronavirus que lo mantuvo casi dos meses hospitalizado y con asistencia respiratoria. Perdió 22 kilos y señaló que volver a los escenarios fue clave en su recuperación.

Hasta sus últimos años se mantuvo ligado a la actividad artística y al público que lo acompañó desde sus primeros éxitos televisivos.