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El riesgo país superó los 700 puntos y tocó su nivel más alto en un año

El indicador elaborado por JP Morgan saltó más del 5% este martes. La desconfianza de los inversores presiona sobre los mercados, con impacto directo en el dólar y las acciones.

20/10/2026 | 10:36Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El riesgo país de Argentina volvió a mostrar una clara tendencia alcista este martes y quebró la barrera de los 700 puntos básicos por primera vez en los últimos 12 meses.

El indicador financiero que elabora el banco de inversión JP Morgan registraba una suba del 5,2%, posicionándose en las 710 unidades.

El salto refleja el paulatino deterioro en el humor de los inversores internacionales respecto de los activos financieros argentinos.

Esta desconfianza genera una jornada de tensión en los mercados financieros, afectando la cotización de los bonos sovereignes y marcando una jornada de volatilidad tanto para el tipo de cambio como para las acciones de empresas nacionales en la bolsa local y en Wall Street.

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Analistas económicos atribuyen este repunte a una combinación de factores de incertidumbre política y dudas sobre la sostenibilidad del esquema financiero a mediano plazo.

La brecha cambiaria y la dinámica del Banco Central para la acumulación de reservas continúan bajo la lupa del mercado, en un escenario donde los costos de financiamiento externo para Argentina se vuelven cada vez más elevados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el riesgo país de Argentina?
El riesgo país de Argentina mostró una tendencia alcista y superó los 700 puntos básicos por primera vez en 12 meses.

¿Quién elabora el indicador financiero?
El indicador financiero es elaborado por el banco de inversión JP Morgan.

¿Cuándo se registró la suba del riesgo país?
La suba del riesgo país se registró este martes, alcanzando las 710 unidades.

¿Dónde se vio afectada la cotización debido a la desconfianza?
La desconfianza afectó la cotización de los bonos sovereignes y generó volatilidad en la bolsa local y en Wall Street.

¿Por qué se atribuye el repunte del riesgo país?
Analistas económicos atribuyen el repunte a factores de incertidumbre política y dudas sobre la sostenibilidad del esquema financiero.

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