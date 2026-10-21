Witkoff se encuentra con Putin en San Petersburgo para abordar la guerra en Ucrania

FOTO: Enviado de Trump Witkoff se reunirá con Putin en San Petersburgo por la guerra en Ucrania

El enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, arribó a San Petersburgo el miércoles para dialogar con el presidente ruso, Vladímir Putin, acerca de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Este encuentro se da en un contexto donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, está presionando a Kiev para que logre un acuerdo que ponga fin a los combates.

La visita de Witkoff tuvo lugar un día después de que se reuniera con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y con líderes europeos en Oslo, la capital noruega. Tras su encuentro en Rusia, Witkoff tiene planeado regresar a Oslo para más consultas, según lo informado por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Støre mencionó a la emisora NRK que "creo que quizá hemos entrado ahora en una fase en la que los rusos también están buscando oportunidades para la diplomacia". Mientras tanto, Zelenskyy continuaba en Oslo, donde tenía previsto visitar el Parlamento y reunirse con legisladores.

Las reuniones de Witkoff indican que los líderes están interesados en revitalizar los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, más de cuatro años y medio después de la invasión rusa. Sin embargo, los intentos del gobierno de Trump desde principios del año pasado para poner fin a la guerra no han mostrado avances significativos y no se vislumbran progresos inmediatos.

Las diferencias entre Rusia y Ucrania sobre las condiciones para un acuerdo siguen siendo amplias, mientras ambos ejércitos continúan en enfrentamientos diarios. El asesor de Putin, Yuri Ushakov, comunicó que el presidente ruso recibirá a Witkoff en el Palacio de Constantino en San Petersburgo durante la primera mitad del día.

Ushakov también destacó que "las negociaciones sobre un acuerdo en Ucrania son, naturalmente, una parte integral de la agenda de hoy". Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que Moscú está dispuesto a escuchar nuevas propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania, aunque no espera "milagros" de Washington.

Trump ha intensificado la presión sobre Zelenskyy para que llegue a un acuerdo con Rusia, afirmando que "queremos que Zelenskyy llegue a un acuerdo. Hemos dado mucho a Ucrania. No hemos recibido absolutamente nada a cambio, salvo dolor, muerte y una enorme pérdida de dinero". Además, advirtió que si no se logra un acuerdo, "creo que va a ser algo muy malo".

En medio de preocupaciones sobre el apoyo de Washington a Ucrania, Zelenskyy mencionó que Kiev ha vuelto a recibir alertas tempranas de sus socios sobre misiles rusos, tras recientes ataques que ocurrieron sin suficiente aviso por parte de los aliados. Este cambio se produjo después de que Zelenskyy hablara con sus homólogos estadounidenses, incluida una llamada con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.