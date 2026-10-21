Desesperado reclamo en ANSES: se encadenó a un árbol para exigir la jubilación de su esposo enfermo

Una mujer llamada Sandra se encadenó este miércoles a un árbol frente a la sede de la ANSES ubicada en la calle Avellaneda de la ciudad de Córdoba para exigir la urgente resolución del trámite jubilatorio de su esposo, quien padece una grave enfermedad neurológica.

La familia afirma encontrarse sin ingresos, sin servicios básicos y en una situación de absoluta extrema necesidad.

La protesta busca acelerar el beneficio previsional de su marido, quien padece demencia frontotemporal, un cuadro irreversible que le genera una progresiva pérdida de capacidad cognitiva y motora.

Según relató la mujer, la respuesta inicial del organismo público establecía que el trámite recién se resolvería en el mes de diciembre, un plazo que consideran insostenible ante la gravedad del estado de salud del hombre y la falta total de recursos para subsistir.

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El drama familiar se agravó en los últimos meses tras el cierre del pequeño negocio con el que se sustentaban. Sin ingresos ni capacidad para trabajar debido al cuidado exclusivo que requiere el enfermo, la familia subsiste en condiciones extremas.

Tras la visibilización del caso y el impacto de la protesta en la vía pública, las autoridades locales de la ANSES revisaron la situación y se comprometieron a dar una respuesta a la solicitud en las próximas horas para destrabar el expediente de manera prioritaria.