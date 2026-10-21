Investigan la misteriosa muerte de una mujer de 84 años en Salta tras un suceso doméstico

FOTO: Las autoridades investigan un posible accidente doméstico que terminó en tragedia

Una mujer de 84 años fue encontrada sin vida en su domicilio de avenida Entre Ríos al 1200. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y dispuso una autopsia para establecer sus causas.

La comisaria María Estrada informó a Cadena 3 que el sistema de emergencias 911 recibió un aviso sobre una persona sin signos vitales dentro de la vivienda. El reporte inicial señalaba que podría haber sufrido un accidente doméstico.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas solicitó la autopsia y el cuerpo fue trasladado a la morgue de la sede judicial. La causa de muerte aún no fue determinada.

Informe de Elisa Zamora