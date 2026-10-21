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Investigan la misteriosa muerte de una mujer de 84 años en Salta tras un suceso doméstico

El hallazgo ocurrió en una vivienda de avenida Entre Ríos al 1200. La Fiscalía ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

21/10/2026 | 15:47Redacción Cadena 3

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Las autoridades investigan un posible accidente doméstico que terminó en tragedia

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Una mujer de 84 años fue encontrada sin vida en su domicilio de avenida Entre Ríos al 1200. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y dispuso una autopsia para establecer sus causas.

La comisaria María Estrada informó a Cadena 3 que el sistema de emergencias 911 recibió un aviso sobre una persona sin signos vitales dentro de la vivienda. El reporte inicial señalaba que podría haber sufrido un accidente doméstico.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas solicitó la autopsia y el cuerpo fue trasladado a la morgue de la sede judicial. La causa de muerte aún no fue determinada.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se investiga la muerte de una mujer encontrada sin vida en su domicilio.

¿Quién informó sobre el caso? La comisario María Estrada fue quien brindó la información a Cadena 3.

¿Cuándo sucedió? El incidente fue reportado por el sistema de emergencias 911.

¿Dónde se encontró a la mujer? En avenida Entre Ríos al 1200.

¿Por qué se está investigando? Se investiga debido a que se sospecha de un accidente doméstico.

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