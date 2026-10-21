El emotivo mensaje de la esposa de Paredes por la clasificación de Boca: "Sos fortaleza"
El mediocampista anotó el tercer gol del "Xeneize" en la clasificación a la final de la Sudamericana ante Vasco da Gama.
21/10/2026 | 15:31Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Paredes.
Boca Juniors dio una muestra de carácter en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, venció 3-1 a Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino superó el 0-1 sufrido en la ida, en Buenos Aires, y se quedó con una serie que resolvió con autoridad en territorio brasileño.
Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles de una noche inolvidable para el "Xeneize", que volvió a meterse en una definición internacional después de tres años. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena golpeó temprano, amplió la ventaja antes del descanso y sentenció la clasificación en el tramo final, cuando el local buscaba la igualdad en el resultado global.
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El “Xeneize” se impuso con tantos de Di Lollo, Merentiel y uno sobre el final de Leandro Paredes, para dar vuelta la serie que lo tenía 0-1. Ahora espera por Mineiro o City Torque, en Barranquilla.
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Arruabarrena recurrió a Leandro Paredes, que había llegado al encuentro con dudas por una lesión y se recuperó a tiempo para sumar minutos en Río de Janeiro. El mediocampista ingresó a los 55 minutos en lugar de Rodrigo Battaglia.
Su presencia terminó siendo decisiva. A los 87 minutos, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un potente remate que Léo Jardim no pudo controlar. El balón terminó dentro del arco y se convirtió en el 3-1 que aseguró la clasificación de Boca.
“Sos inmenso, sos fortaleza, sos resiliencia, sos orgullo. Gracias, te amo con todo mi corazón”, escribió Camila Galante, esposa del jugador, en una historia publicada en su cuenta de Instagram.
Ahora, el "Xeneize" espera por su rival con la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional. Después de una noche de carácter, eficacia y sufrimiento en el Maracaná, quedó a un paso de la consagración.
Lectura rápida
¿Qué logró Boca Juniors?
Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama.
¿Quiénes anotaron los goles?
Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles para Boca Juniors.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.
¿Dónde se realizó el encuentro de ida?
El encuentro de ida se realizó en Buenos Aires, donde Boca Juniors había perdido 0-1.
¿Por qué fue importante la presencia de Paredes?
Leandro Paredes, que tenía dudas por una lesión, anotó el tercer gol que aseguró la clasificación de Boca.