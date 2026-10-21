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Video: así fue el momento exacto en que atropellaron a Fabián Gianola en Zona Norte

El actor fue embestido por un auto mientras cruzaba por la senda peatonal. Sufrió fractura expuesta de radio y rotura de ligamento en la muñeca. El conductor se detuvo y llamó al 911.

21/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3

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Fabián Gianola fue atropellado este lunes.

FOTO: Fabián Gianola fue atropellado este lunes.

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El actor y humorista Fabián Gianola fue atropellado el lunes por la tarde en la zona de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires. El hecho ocurrió cerca de las 15 horas en la intersección de las calles Deheza y Melián, cuando el conductor de un vehículo gris lo embistió mientras cruzaba por la senda peatonal.

Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró el momento del impacto. En las imágenes se observa cómo el auto golpea a Gianola cuando se encontraba a punto de llegar a la vereda. Tras el choque, el actor rodó por el piso, se levantó tomándose el brazo y permaneció de pie mientras el conductor se detuvo y llamó al 911.

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Gianola relató a TN Show cómo se produjo el accidente: “Estaba en la calle Deheza y Melián. Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló. Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento”.

Como resultado del golpe, el actor sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura del ligamento de la muñeca. “Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro”, explicó.

Gianola destacó que no sufrió lesiones en la cabeza ni otras complicaciones graves. “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, afirmó.

Tras el accidente, el SAME y la policía concurrieron al lugar. El actor rechazó ser trasladado al hospital Pirovano y se dirigió caminando, acompañado por una oficial, al DOT, donde lo atendieron, le realizaron radiografías y le colocaron el yeso.

Lectura rápida

¿Quién fue atropellado? Fabián Gianola fue atropellado el lunes por la tarde.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de las calles Deheza y Melián, en Vicente López.

¿Qué lesiones sufrió? Sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura del ligamento de la muñeca.

¿Qué dijo tras el accidente? Afirmó que no sufrió lesiones en la cabeza y se mostró tranquilo luego del choque.

¿Qué hizo después del accidente? Rechazó ser trasladado al hospital Pirovano y se dirigió al DOT para recibir atención médica.

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