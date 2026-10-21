Dengue: se reportan dos nuevos casos importados en Santa Fe y Santa Cruz

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) – En la semana epidemiológica (SE) 40 se notificaron dos nuevos casos de dengue. Uno de ellos corresponde a un paciente residente en Santa Fe, quien tuvo antecedentes de viaje a Perú, mientras que el otro caso es de un habitante de Santa Cruz, que viajó a Costa Rica. Con estas cifras, el total de casos confirmados en la actual temporada asciende a seis y todos son importados.

Además, se han clasificado 9 casos sin antecedentes de viaje como probables, y estos continúan bajo investigación, según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. En relación a la fiebre chikungunya, no se reportaron nuevos casos durante la SE 40.

En este contexto, se informó que se mantiene un único caso confirmado en el departamento de Orán, provincia de Salta, con antecedentes de viaje a Bolivia. Además, se notificaron 239 casos sospechosos, de los cuales 44 fueron descartados, 4 fueron clasificados como probables y 190 permanecen en estudio.

Durante el primer semestre de 2026, Argentina vivió un brote que afectó principalmente al NOA, con un aumento notable de notificaciones en provincias como Salta, Tucumán y Jujuy, alcanzando un pico en la SE 16. Por ello, el BEN aconseja mantener una vigilancia intensificada y continuar la búsqueda de chikungunya en casos de síndrome febril agudo inespecífico, prestando especial atención a la detección temprana de nuevos focos de transmisión.

Informe sobre la temporada 2025-2026

Se presentó un informe especial que cierra la temporada 2025-2026 de vigilancia entomológica de Aedes aegypti, mosquito responsable del dengue, chikungunya y Zika. Este documento permite caracterizar la dinámica temporal y regional de la actividad reproductiva del vector en Argentina.

La información proviene de la Red Nacional de Vigilancia Entomológica (RNVE), creada formalmente en septiembre de 2024, en la que participan 79 localidades centinela de 17 jurisdicciones en todo el país para monitorear la actividad reproductiva del mosquito y guiar las acciones de prevención y control.

Según el informe, a nivel nacional, el índice de positividad de ovitrampas (IPO) se mantuvo en niveles de riesgo entomológico bajo durante toda la temporada, con un pico de 39,6 en la SE 14, que se aproxima al umbral de riesgo moderado. Comparando con la temporada 2024-2025, el comportamiento general fue similar, aunque el descenso comenzó en la SE 17, tres semanas antes que en la temporada anterior.

Un dato relevante es que en 2025-2026 no hubo semanas con un IPO nacional igual a cero, a diferencia de lo que se observó entre las SE 31 y 37 del ciclo anterior. Esta diferencia podría estar relacionada con la incorporación de nuevas localidades a la red de vigilancia.

Los índices larvarios calculados en viviendas mostraron un aumento desde la SE 51 de 2025 hasta la SE 18 de 2026, oscilando entre riesgo entomológico alto y moderado. A partir de la SE 18, se observó una tendencia descendente, aunque con fluctuaciones, hasta alcanzar niveles moderados o bajos. Sin embargo, los índices no llegaron a cero durante el período analizado, lo que indica que una proporción de la población del vector persistió durante el invierno en estadios inmaduros.

Valores por región

El NOA presentó los valores más altos con indicadores de oviposición que superaron el riesgo moderado desde la SE 46 de 2025, alcanzando riesgo alto desde la SE 5 hasta la SE 17 de 2026. Los índices larvarios también mostraron riesgo alto entre las SE 4 y 24, con predominio de riesgo moderado durante el resto de la temporada y valores bajos solo entre las SE 33 y 35.

En el NEA, aunque el IPO se mantuvo por debajo del umbral de riesgo moderado, se registró actividad reproductiva durante todas las semanas, con índices larvarios oscilando entre riesgo alto y moderado, sin descender a riesgo bajo.

En la región Centro, la actividad reproductiva siguió un patrón estacional, con valores bajos durante gran parte del período, un aumento desde la primavera y un descenso en otoño. También se registraron detecciones esporádicas fuera del período de mayor actividad, lo que refuerza la necesidad de mantener la vigilancia en áreas con poblaciones susceptibles.

En Cuyo, el IPO se mantuvo por debajo del 20% durante el monitoreo, aunque el índice de densidad de huevos mostró valores relativamente altos; la vigilancia se interrumpió en la SE 13. Finalmente, en la región Sur, la actividad reproductiva fue baja, y en Chubut no se reportó actividad durante la temporada.

En el marco del brote de chikungunya, se bloquearon 585 casos sospechosos en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, y se identificaron 163 personas con síndrome febril en las zonas intervenidas. Se realizó fumigación espacial con permetrina al 10% en 1.052 manzanas de Salta, Jujuy y Tucumán, y se bloquearon 79 casos sospechosos de dengue en localidades de Chaco y Misiones.

Agencia NA