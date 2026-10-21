Jesús María 2027: salen a la venta los VIP con barra libre y gastronomía premium
El festival cordobés habilitó los sectores exclusivos para su próxima edición. Incluyen ubicación de privilegio, menú gourmet y barra liberada toda la noche.
21/10/2026 | 10:06Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Jesús María.— El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó oficialmente la venta de entradas para sus renovados sectores VIP Branca y VIP Coca-Cola de cara a la edición 2027.
Las localidades ya se encuentran disponibles a través de la plataforma PaseShow, con una capacidad limitada a 150 personas por sector y la opción de añadir estacionamiento exclusivo ubicado a pocos metros del anfiteatro José Hernández.
Cada espacio VIP ofrecerá una vista privilegiada frente al escenario, ambientación con sillones y mesas bajas, además de un servicio gastronómico completo activo hasta la medianoche con variedad de platos calientes, tablas de fiambres, opciones vegetarianas y sin TACC.
Asimismo, la propuesta incluye libre consumo de bebidas con y sin alcohol durante toda la velada —con opción a una barra premium internacional con costo adicional—, resguardando la organización del ingreso mediante pulseras identificatorias.
Para la jornada inaugural del jueves 7 de enero, el acceso al VIP Coca-Cola se fijó en $200.000 por persona, elevándose a $250.000 en el paquete que suma el pase vehicular.
El resto de las tarifas para las sucesivas noches del festival se encuentra disponible en la grilla oficial de la boletería digital.
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Lectura rápida
¿Qué evento lanzó la venta de entradas? El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó la venta de entradas para sus sectores VIP Branca y VIP Coca-Cola.
¿Quién organiza el festival? El festival es organizado por la institución del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.
¿Cuándo es la jornada inaugural? La jornada inaugural será el jueves 7 de enero.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? El evento se llevará a cabo en el anfiteatro José Hernández en Jesús María.
¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Las entradas están disponibles a través de la plataforma PaseShow.