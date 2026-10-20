Milei en la escena global: entre la batalla cultural y la agenda personal

Por Sergio Berensztein

Javier Milei realiza su séptimo viaje desde que asumió la Presidencia de Argentina, posicionándose en el ámbito internacional como un referente de un sector ideológico relevante.

El mandatario evita reunirse con el rey de España y con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esto responde a una cuestión de protocolo, dado que no corresponde un encuentro formal entre el monarca y un líder extranjero sin la presencia o intermediación de la autoridad política competente. En este sentido, Milei opta por una postura de confrontación hacia Sánchez en pleno contexto electoral, de cara a los comicios programados para el 29 de noviembre en España.

Asimismo, el mandatario argentino se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y con representantes de Vox, formación política alineada con la derecha. Esta estrategia refleja el interés de Milei por proyectarse como un vocero en la batalla cultural en defensa de las ideas de la libertad frente al colectivismo y al socialismo.

Aunque este tipo de actividades suele distanciarse de sus estrictas obligaciones institucionales como jefe de Estado para perseguir una agenda política personal, Milei consigue mantenerse en el foco internacional. Su figura irrumpió incluso en el debate presidencial de Brasil, lo que evidencia la consolidación de su presencia global.

Como parte de esta misma estrategia de proyección exterior, el presidente envió un video de apoyo a una representante republicana en Florida, con el objetivo de reforzar su vínculo con la comunidad hispana en Estados Unidos y afianzar su liderazgo regional.

La relevancia de su figura trasciende hacia otras naciones hispanohablantes, como Uruguay y Perú, lo que sugiere un reconocimiento creciente de su perfil en la política internacional.