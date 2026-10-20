Gritos de "asesino" y tensión con la Policía: hubo incidentes tras la salida de Oscar González
Manifestantes golpearon la camioneta en la que se retiró el exlegislador del PJ, condenado a tres años de prisión condicional. La custodia logró abrirle paso entre los disturbios.
20/10/2026 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: Un fotógrafo fue asistido tras recibir un golpe y descompensarse en medio del tumulto.
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Ahora país
La salida de Oscar González de los Tribunales de Villa Dolores terminó entre incidentes, golpes de puño y enfrentamientos entre manifestantes y policías, después de que el exlegislador fuera condenado a tres años de prisión condicional por la tragedia de las Altas Cumbres.
Un grupo de personas que aguardaba frente al edificio le gritó "asesino" y golpeó el vehículo en el que se retiró. Bajo una fuerte custodia policial, González logró llegar hasta una camioneta Nissan blanca, con vidrios polarizados, que finalmente pudo abrirse paso y abandonar el lugar.
Durante los disturbios también hubo lanzamiento de piedras. Los periodistas que cubrían la salida debieron apartarse para resguardarse y observaron cómo algunos manifestantes sacudían y golpeaban el vehículo.
Un fotógrafo fue asistido tras recibir un golpe y descompensarse en medio del tumulto. También se observó a una joven tendida en el suelo, aunque no se precisó cuál era su estado.
González había abandonado rápidamente el edificio después de descender en ascensor desde el sector de la sala de audiencias. El recorrido por el hall, donde no había manifestantes, transcurrió sin incidentes. Los enfrentamientos comenzaron cuando atravesó la puerta principal y quedó frente a las personas que esperaban afuera.
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En el lugar, había alrededor de un centenar de manifestantes en las inmediaciones de los tribunales.
Mientras un sector lo increpaba, un pequeño grupo de mujeres que caminaba detrás del exlegislador lo aplaudía y coreaba su nombre: "Óscar, Óscar". Las expresiones de apoyo se produjeron al mismo tiempo que otros manifestantes intentaban acercarse al vehículo y se enfrentaban con la custodia.
Tras la partida de González, la Policía reforzó el cordón de seguridad alrededor de la sede judicial y restringió el acceso al edificio. Con el correr de los minutos, los ánimos comenzaron a calmarse, aunque permaneció una importante presencia policial.
A unos metros de los incidentes, Alexa Miranda lloraba junto a su madre, apartada del sector donde se había concentrado el tumulto. Otros familiares de las víctimas se abrazaban y también expresaban su emoción después de conocerse la sentencia.
El juez Santiago Camogli declaró a González responsable del choque ocurrido el 29 de octubre de 2022, en el paraje Niña Paula, sobre el Camino de las Altas Cumbres. Además de los tres años de prisión de ejecución condicional, dispuso su inhabilitación para conducir. Por la modalidad de la pena, el exlegislador no irá a la cárcel.
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En el siniestro murió Alejandra Bengoa, quien conducía un Renault Sandero en el que también viajaban su hija, Marina Szulewicz, y Alexa Miranda, ambas de 14 años en ese momento.
Alexa quedó parapléjica y requiere atención permanente, mientras que Marina sufrió graves secuelas y necesita tratamientos prolongados.
Durante el proceso, la defensa de González había atribuido a Bengoa la responsabilidad del impacto. El fallo responsabilizó al exlegislador, quien conducía el BMW X1 que chocó de frente contra el vehículo de las víctimas.
La querella anunció que recurrirá la sentencia mediante un recurso de casación para reclamar una pena mayor y de cumplimiento efectivo.
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El exlegislador del PJ no irá a la cárcel y fue inhabilitado para conducir. El juez Santiago Camogli lo declaró responsable del choque en el que murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron graves lesiones.
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Informe de Juan Federico y Fernando Barrionuevo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Oscar González? Fue condenado a tres años de prisión condicional por la tragedia de las Altas Cumbres.
¿Quién es el juez que dictó la sentencia? El juez Santiago Camogli declaró a González responsable del choque.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2022.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En el paraje Niña Paula, sobre el Camino de las Altas Cumbres.
¿Por qué fue condenado González? Por ser responsable del choque que resultó en la muerte de Alejandra Bengoa y lesiones graves a su hija y a Alexa Miranda.