Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan un panorama variado y algo preocupante para los ciudadanos. El dólar oficial se encuentra en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este tipo de cambio se aplica a transacciones bancarias y oficiales, y es el más utilizado para operaciones en el país. Sin embargo, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, muestra cifras más elevadas, con un precio de compra de 1.540 pesos y venta de 1.560 pesos.

Por otro lado, el dólar mayorista, que es el tipo de cambio utilizado por los bancos y empresas para grandes transacciones, se presenta esta jornada a 1.515,5 pesos para la compra y 1.524,5 pesos para la venta. Este valor se mantiene como una referencia importante para determinar otras cotizaciones en la economía.

En el ámbito de las operaciones en la bolsa, el dólar bolsa se cotiza a 1.536,7 pesos de compra y 1.544,1 pesos de venta. Este tipo de cambio se utiliza comúnmente para quienes compran bonos en dólares y los venden en el país, ofreciendo una alternativa para acceder a divisas a un precio más competitivo.

El dólar contado con liquidación (CCL), que permite transferir divisas al exterior a través de la compra de acciones y bonos, se encuentra en valores superiores, con un precio de 1.623,6 pesos para la compra y 1.625,6 pesos para la venta.

Además, en el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se posiciona en 1.620,38 pesos para la compra y 1.622,01 pesos para la venta, permitiendo a los usuarios participar en transacciones digitales para adquirir dólares en un entorno más virtual.

La tarjeta, otro método donde se aplica el tipo de cambio a las compras realizadas en el exterior, presenta un costo aún más alto, alcanzando los 1.937 pesos para la compra y 2.002 pesos para la venta. Esto significa que los ciudadanos que utilizan tarjetas para realizar compras fuera del país están enfrentando un fuerte aumento en los costos de sus gastos.

Estos elevados precios del dólar están generando preocupación entre los argentinos, ya que impactan directamente en la economía diaria. Los precios de bienes y servicios se ven afectados, generando un fenómeno de inflación que continúa complicando la situación económica en el país.

Los expertos afirman que varios factores están impulsando estos aumentos, incluyendo la elevada demanda de dólares ante la incertidumbre económica, las restricciones cambiarias impuestas por el gobierno y la desconfianza en la moneda local. A medida que el gobierno intenta estabilizar la economía, el tipo de cambio continúa siendo un tema central de atención para los ciudadanos y analistas.