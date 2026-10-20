Martes de Champions con partidazos: PSG-Barcelona, el plato fuerte del día
El duelo se disputa desde las 16 en una París convulsionada. Además, se destacan Liverpool-Villarreal y Stuttgart-Atlético de Madrid.
20/10/2026 | 11:14Redacción Cadena 3
FOTO: PSG-Barcelona, un partidazo de martes (Foto: Lluis Gene/AFP vía Getty Images)
La Champions League tendrá este martes una jornada cargada de encuentros atractivos, con el cruce entre Paris Saint-Germain y Barcelona como uno de los principales focos de atención. El partido comenzará a las 16 en una París convulsionada por protestas sociales.
A la misma hora, Liverpool recibirá a Villarreal, mientras que Atlético de Madrid visitará a Stuttgart. También jugarán Manchester City-AEK Atenas, Napoli-Bodø/Glimt, Porto-PSV y Roma-Slovan Bratislava.
La actividad comenzará a las 13.45 con dos partidos: Fenerbahçe-Slavia Praga y Sabah FA-Borussia Dortmund.
La agenda de la Champions League del martes: partidos y TV
13.45
Fenerbahçe vs. Slavia Praga — ESPN 2.
Sabah FA vs. Borussia Dortmund — Fox Sports.
16.00
Roma vs. Slovan Bratislava — ESPN 3.
Porto vs. PSV — Disney+ Premium.
Liverpool vs. Villarreal — Disney+ Premium.
Manchester City vs. AEK Atenas — Fox Sports.
Napoli vs. Bodø/Glimt — ESPN 4.
Paris Saint-Germain vs. Barcelona — ESPN.
Stuttgart vs. Atlético de Madrid - Fox Sports 2
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo el martes? La Champions League tendrá una jornada con varios partidos destacados.
¿Quiénes se enfrentarán en uno de los partidos más esperados? Paris Saint-Germain jugará contra Barcelona.
¿A qué hora comenzará el partido entre Paris Saint-Germain y Barcelona? El partido comenzará a las 16.
¿Dónde se jugarán los partidos de la Champions League? Los partidos se jugarán en diversas ciudades, incluyendo París.
¿Cómo se puede ver la Champions League el martes? Los partidos se transmitirán por canales como ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.