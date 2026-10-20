Los medios de Córdoba, de luto: murió Víctor Stasyszyn

El periodismo y los medios de comunicación de Córdoba despiden este martes 20 de octubre a Víctor Basilio Stasyszyn, una de las figuras más respetadas y queridas de la provincia, quien falleció a los 95 años de edad.

Nacido en julio de 1931 en el barrio Pueyrredón e hijo de un inmigrante ucraniano, construyó una trayectoria fundamental que marcó a fuego la historia de la radio, la televisión y la prensa gráfica local.

Sus primeros pasos con el micrófono los dio durante su juventud en LV2 mientras estudiaba en el Colegio Monserrat.

Su talento precoz lo llevó a obtener el carné de locutor profesional N° 1 de Córdoba, emitido por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

En la pantalla chica marcó un hito histórico como pionero absoluto: integró la conducción de El Repórter Esso junto a "Tito" Bosch y se convirtió en la primera voz e imagen en la inauguración de Canal 12, donde luego fue el primer conductor de Noticiero 12 en la década de 1970.

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A su pasión por el micrófono le sumó una destacada labor en las letras y el análisis cinematográfico.

En La Voz del Interior se desempeñó como columnista de cine, jefe de la sección Espectáculos y secretario de Redacción hasta su retiro en los años 90.

Tras residir durante más de una década en San Antonio de Arredondo —donde compartía charlas y encuentros literarios con los vecinos—, regresó a la capital.

Reconocido por sus pares como un "periodista de periodistas" y maestro entrañable, Stasyszyn plasmó además su mirada sobre el oficio en el libro Palabra de Diario: testimonios de la prensa gráfica.

Sus restos son velados este martes desde las 15:00 en Jerónimo Luis de Cabrera 148, mientras que el cortejo fúnebre partirá el miércoles 21 a las 11:00 hacia el Crematorio Virgen de la Merced.