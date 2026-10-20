Los medios de Córdoba, de luto: murió Víctor Stasyszyn
Fue pionero de la televisión local, jefe de espectáculos y una persona entrañable. Sus restos son velados este martes.
20/10/2026 | 11:23Redacción Cadena 3
FOTO: Víctor Stasyszyn tenía 95 años.
El periodismo y los medios de comunicación de Córdoba despiden este martes 20 de octubre a Víctor Basilio Stasyszyn, una de las figuras más respetadas y queridas de la provincia, quien falleció a los 95 años de edad.
Nacido en julio de 1931 en el barrio Pueyrredón e hijo de un inmigrante ucraniano, construyó una trayectoria fundamental que marcó a fuego la historia de la radio, la televisión y la prensa gráfica local.
Sus primeros pasos con el micrófono los dio durante su juventud en LV2 mientras estudiaba en el Colegio Monserrat.
Su talento precoz lo llevó a obtener el carné de locutor profesional N° 1 de Córdoba, emitido por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
En la pantalla chica marcó un hito histórico como pionero absoluto: integró la conducción de El Repórter Esso junto a "Tito" Bosch y se convirtió en la primera voz e imagen en la inauguración de Canal 12, donde luego fue el primer conductor de Noticiero 12 en la década de 1970.
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Tenía 82 años y atravesaba una internación. Construyó una sólida trayectoria en TV, teatro y cine. La Asociación Argentina de Actores confirmó su fallecimiento.
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A su pasión por el micrófono le sumó una destacada labor en las letras y el análisis cinematográfico.
En La Voz del Interior se desempeñó como columnista de cine, jefe de la sección Espectáculos y secretario de Redacción hasta su retiro en los años 90.
Tras residir durante más de una década en San Antonio de Arredondo —donde compartía charlas y encuentros literarios con los vecinos—, regresó a la capital.
Reconocido por sus pares como un "periodista de periodistas" y maestro entrañable, Stasyszyn plasmó además su mirada sobre el oficio en el libro Palabra de Diario: testimonios de la prensa gráfica.
Sus restos son velados este martes desde las 15:00 en Jerónimo Luis de Cabrera 148, mientras que el cortejo fúnebre partirá el miércoles 21 a las 11:00 hacia el Crematorio Virgen de la Merced.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente en Córdoba?
Víctor Basilio Stasyszyn, una figura respetada del periodismo local.
¿Cuándo ocurrió su fallecimiento?
El 20 de octubre.
¿Dónde se velan sus restos?
En Jerónimo Luis de Cabrera 148.
¿Qué hizo Stasyszyn en su carrera?
Fue locutor, periodista, columnista de cine y autor del libro Palabra de Diario.
¿A qué hora es el cortejo fúnebre?
Partirá el miércoles 21 a las 11:00 hacia el Crematorio Virgen de la Merced.