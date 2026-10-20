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Fórmula 1: Los horarios para seguir y apoyar a Colapinto en el GP de Estados Unidos en Texas

Franco regresa con su Alpine al trazado de Austin, donde correrá por tercera vez y sumó con Williams en 2024. Arranca otra sucesión de tres semanas de GP, que seguirá en México y finaliza en Brasil.

20/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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Franco y el 'look' tejano en Austin, donde ya sabe lo que es sumar

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Con la 47ª Edición del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 -23.24.25 de octubre- Franco Colapinto regresa al precioso Circuito de las Américas -5.513 mts.-. El trazado de Austin, Texas, posee un exigente diseño de 20 curvas y elevaciones de hasta 40 metros, donde la máxima serie mundial de automovilismo correrá por decimotercera vez, de manera ininterrumpida desde 2012.

Una nueva sucesión de tres semanas seguidas de competencias, que arrancara en C.O.T.A. y continuara en el 'Hermanos Rodríguez' -4.304 mts.- mexicano y el 'José C. Pace' -4.309 mts.- brasileño, será el desafío para el joven piloto argentino que continúa aquilatando enormes experiencias. Tras su inserción firme a la F1, que lo tiene confirmado en su escuadra, también, para 2027. Los programas de las tres citas serán regulares, con tres entrenamientos, clasificación y carrera, el domingo.

Sin buenos resultados en la triple semana anterior, Colapinto de Alpine estará participando en su 44° Grand Prix en la pista desde el viernes, en un circuito donde ha corrido con el Williams en 2024 (10°) y con Alpine en 2025 (17°).

Los horarios en Argentina para seguir a Colapinto en Austin, son los siguientes:

Viernes 23 de octubre

F1 Práctica Libre 1 -60' minutos- 14:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Práctica Libre 2 -60' minutos- 18:00 hs. CON COLAPINTO

Sábado 24 de octubre

F1 Práctica Libre 3 -60' minutos- 14:30 hs. CON COLAPINTO

F1 Clasificación 18:00 hs. CON COLAPINTO

Domingo 25 de octubre

F1 GP de EE.UU. -56 vueltas- 09:00 hs. CON COLAPINTO

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de formula1.com y Alpine F1 Team. Edición y redacción: Marcelo Cammisa

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