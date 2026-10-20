Boca pasó una noche difícil en Brasil: hinchas de Vasco lanzaron pirotecnia frente al hotel

FOTO: La pirotecnia se hizo presente en el hotel "xeneize" (Foto: captura de video)

Boca vivió una madrugada complicada en Río de Janeiro, en la previa del decisivo partido ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Cerca de las 3.30 de este martes, hinchas de Vasco lanzaron fuegos artificiales en las inmediaciones del Hotel Windsor, donde se encuentra alojado el plantel xeneize.

El episodio se produjo mientras la delegación descansaba antes de la revancha de la semifinal en el estadio Maracaná, en la que el equipo argentino buscará revertir la serie frente al conjunto brasileño.

Pirotecnia en la madrugada

Según se ve en imágenes que se viralizaron en redes, un grupo de simpatizantes de Vasco se acercó a los alrededores del hotel y desató una sucesión de explosiones y fuegos artificiales que se extendió durante varios minutos.

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Los estruendos alteraron la tranquilidad de la zona en un momento clave para la preparación del equipo argentino, que debía descansar antes del encuentro.

Este tipo de episodios con pirotecnia en las inmediaciones de los hoteles de las delegaciones visitantes se ha repetido en distintas ocasiones en la antesala de partidos internacionales disputados en Brasil.

Boca afronta, así, las horas previas a una semifinal determinante, en un contexto de tensión por la definición de la serie ante Vasco da Gama. El partido se disputará esta noche, desde las 21.30, en el Maracaná, con transmisión de Cadena 3.