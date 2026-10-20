Sanatorio Allende invierte U$S 120 millones en su nuevo mega Sanatorio en la zona sur de Córdoba
El complejo ocupará una superficie equivalente a ocho manzanas y tendrá 57.000 m². Proyecta crear 3.500 empleos y abrir su primera etapa entre fines de 2028 e inicios de 2029.
20/10/2026 | 10:03Redacción Cadena 3
FOTO: Sanatorio Allende invierte U$S 120 millones en su nuevo complejo.
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Con un 30% de avance general en sus obras, el Sanatorio Allende avanza en la construcción de su nuevo complejo sanitario de alta complejidad en la zona sur de la ciudad de Córdoba (Manantiales I).
El proyecto representa una inversión total de USD 120 millones sobre un predio equivalente a ocho manzanas, cuyo edificio principal abarcará 57.000 metros cuadrados.
Diseñado bajo el concepto innovador de "hospital jardín" —donde la infraestructura médica convive con luz natural y espacios verdes para favorecer la recuperación de los pacientes—, la primera etapa de la sede proyecta su apertura entre fines de 2028 e inicios de 2029.
Capacidad asistencial y alta complejidad
Infraestructura de la primera fase: Se habilitarán 35.000 m² del edificio central, que contarán con 178 camas de internación, 9 quirófanos, 114 consultorios externos (para 50.000 consultas mensuales) y capacidad para 2.200 internaciones al mes.
Módulos interconectados: El complejo constará de cuatro edificaciones destinadas a hospitalización, consultas externas, centro oncológico y de hemodiálisis, e investigación y capacitación.
Tecnología y cirugía robótica: Incorporará equipamiento avanzado de diagnóstico por imágenes, resonadores, tomógrafos, medicina nuclear y la expansión de su programa de cirugía robótica.
Impacto en el empleo local: La obra emplea a 250 personas de forma directa e indirecta en la actualidad, y una vez operativo, el sanatorio generará 3.500 puestos de trabajo entre médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo.
Lectura rápida
¿Cuál es el avance actual de las obras del Sanatorio Allende?
El avance general es del 30%.
¿Qué inversión representa el nuevo complejo sanitario?
La inversión total es de USD 120 millones.
¿Cuándo se proyecta la apertura de la primera etapa?
Se proyecta entre fines de 2028 e inicios de 2029.
¿Cuántas camas de internación tendrá el edificio central?
Contará con 178 camas de internación.
¿Cuántos puestos de trabajo se generarán una vez operativo?
Se generarán 3.500 puestos de trabajo entre médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo.