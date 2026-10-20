Falleció el actor Antonio Grimau a los 82 años, un ícono del teatro y la televisión argentina

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El talentoso actor Antonio Grimau falleció a los 82 años, según lo anunció la Asociación Argentina de Actores. Su deceso se produjo tras haber estado internado en el Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", expresó la entidad.

La noticia causó conmoción en el ámbito del espectáculo, ya que, a pesar de su edad, Grimau continuaba actuando. Este año participó junto a Betiana Blum en la obra "El diario de Adán y Eva", que se estrenó en mayo y también se presentó en Rosario en julio.

En enero de este año, el actor había debutado en la comedia dramática "Vamo’ los pibes", que se llevó a cabo en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Como parte de su extensa carrera, Grimau recibió el premio Shakespeare de la Fundación Romeo por su contribución al teatro, el cine y las artes, en reconocimiento a más de seis décadas de trayectoria.

Su carrera se caracterizó por su popularidad como galán de telenovelas y su posterior consolidación como actor dramático, tanto en televisión como en teatro. Entre sus obras más memorables se encuentran Trampa para un soñador, Dos a quererse, Ricos y famosos, Soy gitano, Padre Coraje y Vidas robadas, en las que compartió elenco con importantes figuras del espectáculo argentino.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria ocurrió en 1990, cuando protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure y junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín que marcó un cambio en su carrera. Años más tarde, también interpretó a Claudio en Hamlet y participó en el musical Hello, Dolly!, dirigido por Arturo Puig.

En el cine, debutó en 1974 con La Mary, junto a Susana Giménez y Carlos Monzón, y luego formó parte de elencos en producciones como Caballos salvajes y Angélica. Uno de sus papeles más destacados en su madurez fue el de Roberto Sánchez en Sandro de América, la miniserie de 2018 dirigida por Adrián Caetano, donde interpretó al cantante en su adultez. Por su actuación, fue galardonado con el Martín Fierro a mejor actor protagonista de unitario o serie.

En reconocimiento a su labor artística, en 2005 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

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Agencia NA