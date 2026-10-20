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Así luce hoy Samanta Farjat

Fue una de las figuras mediáticas de los 90. Hoy es periodista, proteccionista de animales y reapareció tras ser una de las últimas personas que vio con vida a la exmodelo Marcela Ortiz.

20/10/2026 | 10:58Redacción Cadena 3

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Samanta Farjat tiene 52 años.

FOTO: Samanta Farjat tiene 52 años.

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El nombre de Samanta Farjat volvió a resonar en la agenda mediática tras confirmarse el trágico fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, quien murió en un accidente automovilístico en Villa La Ñata, Tigre.

Farjat integraba el círculo íntimo de la víctima y había compartido una salida junto a ella apenas minutos antes de que ocurriera el fatal despiste.

A casi tres décadas de su irrupción pública en octubre de 1996, cuando con 19 años y siendo estudiante de Publicidad quedó en el centro de la escena como testigo clave en la causa judiciales alrededor de Guillermo Coppola, Farjat muestra hoy un perfil completamente renovado.

A sus 52 años, luce irreconocible respecto de sus apariciones televisivas de aquella época y comparte en sus redes sociales postales de viajes por el mundo y su cotidianeidad.

En la actualidad, la exfigura de los noventa ejerce como periodista en medios digitales y radiales, además de dedicarse activamente al proteccionismo de animales y colaborar en comedores comunitarios.

Lejos de la alta exposición mediática de su juventud, proyecta crear una fundación de rescate animal mientras atraviesa este doloroso momento por la pérdida de su amiga.

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Lectura rápida

¿Quién es Samanta Farjat?
Es una exmodelo y actriz que volvió a ser noticia por el fallecimiento de su amiga Marcela Ortiz.

¿Qué ocurrió con Marcela Ortiz?
Falleció en un accidente automovilístico en Villa La Ñata, Tigre.

¿Cuándo se hizo pública la noticia?
La noticia fue confirmada recientemente, tras el accidente de Ortiz.

¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente automovilístico ocurrió en Villa La Ñata, Tigre.

¿Cómo ha cambiado Samanta Farjat?
Hoy ejerce como periodista y se dedica al proteccionismo de animales, mostrando un perfil renovado.

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