Así luce hoy Samanta Farjat

El nombre de Samanta Farjat volvió a resonar en la agenda mediática tras confirmarse el trágico fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz, quien murió en un accidente automovilístico en Villa La Ñata, Tigre.

Farjat integraba el círculo íntimo de la víctima y había compartido una salida junto a ella apenas minutos antes de que ocurriera el fatal despiste.

A casi tres décadas de su irrupción pública en octubre de 1996, cuando con 19 años y siendo estudiante de Publicidad quedó en el centro de la escena como testigo clave en la causa judiciales alrededor de Guillermo Coppola, Farjat muestra hoy un perfil completamente renovado.

A sus 52 años, luce irreconocible respecto de sus apariciones televisivas de aquella época y comparte en sus redes sociales postales de viajes por el mundo y su cotidianeidad.

En la actualidad, la exfigura de los noventa ejerce como periodista en medios digitales y radiales, además de dedicarse activamente al proteccionismo de animales y colaborar en comedores comunitarios.

Lejos de la alta exposición mediática de su juventud, proyecta crear una fundación de rescate animal mientras atraviesa este doloroso momento por la pérdida de su amiga.

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