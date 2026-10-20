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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 20 de octubre

Este martes 20 de octubre, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que alcanzan los 22°. Se espera un día mayormente nublado y condiciones de viento moderado.

20/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 20 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°. La humedad se encuentra en un 48%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy martes 20 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con una humedad que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario presentará variaciones. Para el miércoles 21 de octubre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 23°, con pronóstico de lluvias ligeras. El jueves 22 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, también con lluvias ligeras. El viernes 23 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el sábado 24 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras en el pronóstico.

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