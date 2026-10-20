Detuvieron a un hombre por el ataque a machetazos a un joven en Carlos Paz

FOTO: Cayó el acusado de atacar a machetazos a un joven de 26 años en Carlos Paz. (Policía)

Un hombre de 60 años fue detenido este martes, acusado de atacar a machetazos a Santiago Ledesma, de 26 años, en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. La fiscal del Tercer Turno de esa ciudad, Jorgelina Gómez, lo imputó por tentativa de homicidio y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer.

La víctima fue encontrada durante la madrugada del lunes en pasaje Giotto, con heridas de consideración. Por la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde continúa internada con pronóstico reservado.

Según fuentes judiciales, el ataque habría estado precedido por una fuerte discusión entre los involucrados. Testigos aseguraron haber escuchado gritos y golpes.

La investigación continúa bajo la dirección de Gómez para establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar la responsabilidad del detenido.

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