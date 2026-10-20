El líder sindical del subte advierte sobre la continuidad del paro y lanza advertencia a la empresa
El secretario general de AGTSyP, enojado con EMOVA, aseguró que el paro continuará. Exigió el fin de las tercerizaciones y reclamó por descuentos a trabajadores.
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Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) afirmó que el paro "va a seguir", al tiempo que lanzó una advertencia a la empresa EMOVA: "No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado".
"Se termina la paz social", manifestó en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Además, enfatizó: "Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa, no con el Gobierno de la Ciudad".
El dirigente sindical también comentó que algunos compañeros fueron a retirarlo de la comisaría y subrayó: "Saquen las tercerizadas del Subte y las suspensiones. A los compañeros de la Línea A les descuentan todos los meses".
Noticia en desarrollo...Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué anunció el líder sindical?
El secretario general de AGTSyP aseguró que el paro de subtes continuará.
¿Quién lanzó la advertencia?
El líder sindical, en referencia a la empresa EMOVA.
¿Qué reclamó el secretario general?
Pidió el fin de las tercerizaciones y las suspensiones en el subte.
¿Cómo se siente hacia el Gobierno?
El dirigente expresó que su enojo es con la empresa, no con el Gobierno de la Ciudad.
¿Qué sucedió con sus compañeros?
Algunos de sus compañeros fueron a retirarlo de la comisaría.
[Fuente: Noticias Argentinas]