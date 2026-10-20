En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El líder sindical del subte advierte sobre la continuidad del paro y lanza advertencia a la empresa

El secretario general de AGTSyP, enojado con EMOVA, aseguró que el paro continuará. Exigió el fin de las tercerizaciones y reclamó por descuentos a trabajadores.

20/10/2026 | 13:10Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El líder sindical del subte advierte sobre la continuidad del paro y lanza advertencia a la empresa

FOTO: El líder sindical del subte advierte sobre la continuidad del paro y lanza advertencia a la empresa

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) afirmó que el paro "va a seguir", al tiempo que lanzó una advertencia a la empresa EMOVA: "No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado".

"Se termina la paz social", manifestó en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Además, enfatizó: "Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa, no con el Gobierno de la Ciudad".

El dirigente sindical también comentó que algunos compañeros fueron a retirarlo de la comisaría y subrayó: "Saquen las tercerizadas del Subte y las suspensiones. A los compañeros de la Línea A les descuentan todos los meses".

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué anunció el líder sindical?
El secretario general de AGTSyP aseguró que el paro de subtes continuará.

¿Quién lanzó la advertencia?
El líder sindical, en referencia a la empresa EMOVA.

¿Qué reclamó el secretario general?
Pidió el fin de las tercerizaciones y las suspensiones en el subte.

¿Cómo se siente hacia el Gobierno?
El dirigente expresó que su enojo es con la empresa, no con el Gobierno de la Ciudad.

¿Qué sucedió con sus compañeros?
Algunos de sus compañeros fueron a retirarlo de la comisaría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf