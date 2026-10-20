FOTO: El líder sindical del subte advierte sobre la continuidad del paro y lanza advertencia a la empresa

Buenos Aires, 20 octubre (NA) – El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) afirmó que el paro "va a seguir", al tiempo que lanzó una advertencia a la empresa EMOVA: "No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado".

"Se termina la paz social", manifestó en declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Además, enfatizó: "Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa, no con el Gobierno de la Ciudad".

El dirigente sindical también comentó que algunos compañeros fueron a retirarlo de la comisaría y subrayó: "Saquen las tercerizadas del Subte y las suspensiones. A los compañeros de la Línea A les descuentan todos los meses".

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