Por la heroica: el posible 11 de Boca para buscar darlo vuelta ante Vasco da Gama en el Maracaná

Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo en Brasil. Desde las 21.30, visitará a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir la derrota por la mínima sufrida en La Bombonera.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no tiene margen de error y buscará dar vuelta la serie para meterse en la final. En la previa, el entrenador debe resolver dos incógnitas en la formación, una de ellas vinculada con la presencia de Leandro Paredes desde el arranque.

Paredes o Battaglia, la primera duda de Boca

Paredes se recuperó en tiempo récord de un desgarro grado 2 en el isquiotibial y quedó a disposición del cuerpo técnico tras superar las exigencias físicas. Sin embargo, llegará al encuentro con apenas 11 días de recuperación.

Por eso, Arruabarrena deberá decidir si lo incluye como titular o si lo reserva para ingresar durante el segundo tiempo. La alternativa es Rodrigo Battaglia, quien volvió a tener actividad después de casi un año de ausencia por una operación en el tendón de Aquiles.

Villa o Velasco, la incógnita en ataque

La otra duda está en el tercer integrante del frente ofensivo, junto a Leonel Flores y Miguel Merentiel. Ángel Romero dejará su lugar y la disputa por esa posición se concentra entre Sebastián Villa y Alan Velasco, ambos en condiciones de regresar tras sus respectivas lesiones.

Villa le ofrecería al equipo mayor velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que Velasco aportaría más tenencia de pelota y juego asociado. La elección dependerá de la propuesta que Arruabarrena quiera plantear ante el conjunto brasileño.

La probable formación de Boca ante Vasco da Gama

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.