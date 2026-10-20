Ataque con dron en Abyei deja al menos 153 muertos y provoca devastación en el mercado local

FOTO: Al menos 153 muertos en ataque con dron en mercado de la disputada región africana de Abyei

JUBA, Sudán del Sur (AP) — Un ataque con dron dirigido a un mercado en Abyei, una región en disputa entre Sudán y Sudán del Sur, resultó en la muerte de al menos 153 personas y generó un incendio que continuaba activo el martes, según reportó un funcionario local.

El ministro interino de Información del gobierno de Abyei, Yohanna Akol Ngor, señaló que el ataque, que ocurrió el lunes, tuvo como blanco el mercado de Amiet, ubicado al norte de la ciudad de Abyei, y responsabilizó al ejército de Sudán por el bombardeo. "Hemos registrado 153 muertes", comunicó Akol a la AP durante una llamada telefónica, advirtiendo que el número de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de las heridas y el incendio.

Hasta el momento, no se ha esclarecido el motivo detrás del ataque, y la AP no ha podido confirmar de manera independiente quién lo ejecutó. El ejército sudanés no ofreció comentarios al respecto.

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) informaron que más de 20 heridos fueron trasladados al Hospital Ameth Bek, donde el personal de MSF colaboraba con el Ministerio de Salud de Sudán del Sur. "Hasta ahora, hemos recibido a más de 20 pacientes, incluidos varios casos críticos. También ingresaron pacientes con quemaduras", explicó el doctor Christian Lindauer, encargado de las actividades médicas de MSF en el hospital.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur también apuntó al ejército de Sudán como responsable, afirmando que el ataque impactó diversas áreas dentro del mercado, causando víctimas civiles y daños significativos a la infraestructura. El ministerio convocó al embajador sudanés para expresar su protesta y solicitó que se eviten acciones que amenacen la vida y bienes de los civiles, instando a resolver los conflictos relacionados con Abyei por medios diplomáticos.

Desde abril de 2023, el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han estado en combate, lo que ha devastado amplias zonas del país y puesto en riesgo la estabilidad regional.

Akol indicó que el ataque se produjo alrededor de las 11 de la mañana del lunes y que el depósito de combustible atacado abastecía a comercios locales. "Es una situación horrible y perturbadora", expresó el funcionario.

MSF hizo un llamado a todas las partes involucradas para que cesen los ataques contra civiles y la infraestructura esencial, manifestando su preocupación por la capacidad de la población para acceder a atención médica y otros servicios necesarios de manera segura.

El mercado de Amiet es un centro comercial vital para las comunidades Ngok Dinka y Misseriya. La disputa sobre el estatus de Abyei, una región rica en petróleo, permanece sin resolución desde el acuerdo de paz de 2005 que puso fin a décadas de guerra civil y continuó sin definirse tras la independencia de Sudán del Sur en 2011. Un referendo propuesto se ha estancado debido a desacuerdos sobre los votantes.

La mayoría de la población Ngok Dinka prefiere unirse a Sudán del Sur, mientras que los nómadas Misseriya, que dependen de los pastizales de la región, tienden hacia Sudán. Abyei ha sido escenario de violencia comunitaria mortal, incluyendo conflictos por tierras entre los Ngok Dinka y comunidades vecinas como los Twic Dinka.