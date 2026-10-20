La querella apelará la condena a Oscar González y reclamará prisión efectiva

La querella de las víctimas de la tragedia de las Altas Cumbres anunció que apelará la condena a tres años de prisión condicional contra Oscar González, con el objetivo de obtener una pena mayor y de cumplimiento efectivo.

El abogado Germán Romero Marcón confirmó que presentarán un recurso de casación contra la resolución penal del juez Santiago Camogli, quien declaró responsable al exlegislador del peronismo cordobés por el choque que provocó la muerte de Alejandra Bengoa y dejó graves secuelas en dos adolescentes.

"Vamos a ir a la casación en lo que hace a la faz penal y vamos a esperar la faz civil", expresó el querellante tras conocerse la sentencia, que también dispuso la inhabilitación de González para conducir.

El letrado manifestó su disconformidad con la pena, que permite que el exlegislador continúe en libertad. "Esperábamos una pena mayor, que no se dio", sostuvo. "Queda claro cuál fue la actitud, en este caso, de la Justicia y queda claro que el imputado se va tan libre como vino", cuestionó.

Romero Marcón también criticó la intervención de Camogli durante los alegatos de la querella. Según relató, el magistrado interrumpió al abogado Lucas Cocha antes de que terminara su exposición, por lo que debió intervenir para asistirlo.

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"Fue el propio juez el que interrumpió en ese momento los alegatos del doctor Cocha. Por esa razón tuve que salir yo a asistirlo. Algo que no se suele ver en todos los juicios: se tiene que dejar terminar", afirmó.

Además, señaló que el juez no le había concedido inicialmente la palabra a otro de los abogados querellantes, Emiliano Binante, una situación que, según explicó, fue subsanada después de que se lo advirtieran.

El abogado indicó que podrían haber impugnado lo sucedido en ese momento, pero optaron por reclamar que Binante pudiera alegar. "La realidad es que impugnarlo también es ir en contra del sistema", expresó.

Otro de los puntos que la querella llevará a casación será el tratamiento de la conducta atribuida a González. Romero Marcón sostuvo que la propia Fiscalía había mencionado una "conducta temeraria" en el requerimiento de elevación a juicio.

En ese sentido, recordó que habían solicitado a la fiscal que readecuara la acusación y afirmó que el juez también podría haberlo hecho a partir del planteo de la querella. "Todo eso lo vamos a decir en la casación", anticipó.

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Consultado sobre si existieron presiones políticas en la decisión, respondió que no podía afirmarlo. Sin embargo, acusó al Gobierno provincial de haber actuado en sintonía con la defensa.

"No sé si hubo presión política. Hubo un acuerdo político del Gobierno de Córdoba para con la defensa. Hicieron lo mismo al momento de la contestación de la demanda civil", sostuvo.

La tragedia ocurrió el 29 de octubre de 2022, en el paraje Niña Paula, cuando el BMW X1 que conducía González chocó de frente contra el Renault Sandero de Bengoa.

La mujer murió y las dos adolescentes que viajaban con ella, su hija Marina Szulewicz y Alexa Miranda, sufrieron lesiones graves. Alexa quedó parapléjica y necesita atención permanente, mientras que Marina requiere tratamientos prolongados por las secuelas del impacto.

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Informe de Juan Federico.