"Es un crimen vial con impunidad del gobierno de Córdoba": el duro descargo del padre de Alexa

Un clima de profunda indignación y dolor invadió a los familiares de las víctimas de la Tragedia de las Altas Cumbres tras conocerse la condena de 3 años de prisión en ejecución condicional para el exlegislador provincial Oscar González.

A la salida de los tribunales, Gustavo Álvarez, padre de Alexa —la adolescente que sobrevivió al hecho con severas secuelas físicas—, tildó la resolución de "impunidad" y apuntó con dureza contra el sistema político y judicial.

"Esto es una tropelía. Una familia que ha venido peleando y aguantando hace cuatro años. A todos los que dijeron que fue un accidente, que se callen bien la boca: lo han declarado culpable, señores, Óscar González es un homicida", lanzó Álvarez ante los micrófonos, manifestando su total disconformidad con que el imputado continúe en libertad.

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Durante su descargo, el padre de la joven apuntó también contra el comportamiento del exfuncionario de la provincia de Córdoba a lo largo del proceso judicial. "González no habló nunca en el juicio. Lo único que quiso hacer fue comprarnos la voluntad a nosotros varias veces a través de su hija y de sus emisarios. Nunca pidió disculpas, es un egocéntrico, narcisista y psicópata", aseveró.

Finalmente, Álvarez remarcó que continuarán exigiendo la cobertura total del tratamiento médico para su hija, cuya condición de discapacidad fue "provocada por un crimen vial", y denunció encubrimientos políticos tras la levedad de la pena.