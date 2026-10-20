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"Es un crimen vial con impunidad del gobierno de Córdoba": el duro descargo del padre de Alexa

Gustavo Álvarez explotó de indignación tras conocerse la sentencia de 3 años de prisión para el exlegislador. Denunció impunidad del Gobierno y pactos de silencio.

20/10/2026 | 13:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un clima de profunda indignación y dolor invadió a los familiares de las víctimas de la Tragedia de las Altas Cumbres tras conocerse la condena de 3 años de prisión en ejecución condicional para el exlegislador provincial Oscar González.

A la salida de los tribunales, Gustavo Álvarez, padre de Alexa —la adolescente que sobrevivió al hecho con severas secuelas físicas—, tildó la resolución de "impunidad" y apuntó con dureza contra el sistema político y judicial.

"Esto es una tropelía. Una familia que ha venido peleando y aguantando hace cuatro años. A todos los que dijeron que fue un accidente, que se callen bien la boca: lo han declarado culpable, señores, Óscar González es un homicida", lanzó Álvarez ante los micrófonos, manifestando su total disconformidad con que el imputado continúe en libertad.

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/Fin Código Embebido/

Durante su descargo, el padre de la joven apuntó también contra el comportamiento del exfuncionario de la provincia de Córdoba a lo largo del proceso judicial. "González no habló nunca en el juicio. Lo único que quiso hacer fue comprarnos la voluntad a nosotros varias veces a través de su hija y de sus emisarios. Nunca pidió disculpas, es un egocéntrico, narcisista y psicópata", aseveró.

Finalmente, Álvarez remarcó que continuarán exigiendo la cobertura total del tratamiento médico para su hija, cuya condición de discapacidad fue "provocada por un crimen vial", y denunció encubrimientos políticos tras la levedad de la pena.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Oscar González? Se le impuso una condena de 3 años de prisión en ejecución condicional por su responsabilidad en la Tragedia de las Altas Cumbres.

¿Quién es Gustavo Álvarez? Es el padre de Alexa, la adolescente que sobrevivió al accidente y quien criticó la decisión judicial.

¿Qué opinó Álvarez sobre la sentencia? La consideró una "impunidad" y un acto de "tropelía" ante el sufrimiento de su familia.

¿Cómo se comportó González durante el juicio? No habló en el juicio y intentó influir en la familia a través de su hija y emisarios.

¿Qué exigencias tiene Álvarez para el tratamiento de su hija? Exige la cobertura total del tratamiento médico, argumentando que la discapacidad de Alexa fue "provocada por un crimen vial".

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