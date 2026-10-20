Condenaron a tres años a Oscar González por la tragedia de las Altas Cumbres, pero no irá preso

El exlegislador del peronismo cordobés Oscar Félix González fue condenado este martes a tres años de prisión de ejecución condicional por la tragedia vial de las Altas Cumbres. El juez unipersonal Santiago Camogli lo declaró responsable del siniestro y dispuso su inhabilitación para conducir. Por la modalidad de la pena, no irá a la cárcel.

La sentencia llegó 1.452 días después del choque ocurrido el sábado 29 de octubre de 2022, alrededor de las 16, en el paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero.

Ese día, el BMW X1 conducido por González, entonces presidente provisorio de la Legislatura y referente del peronismo en Traslasierra, impactó de frente contra un Renault Sandero que manejaba Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió en el lugar.

Bengoa se dirigía a la ciudad de Córdoba junto a su hija, Marina Szulewicz, y una amiga de la adolescente, Alexa Miranda. Ambas tenían 14 años al momento del choque.

Alexa quedó parapléjica y requiere atención médica de por vida. Marina sufrió secuelas graves y necesita tratamientos costosos y prolongados.

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González resultó ileso. Durante el juicio, bomberos declararon que, cuando llegaron los primeros servicios de emergencia, se priorizó la atención del dirigente político por sobre la del resto de las víctimas.

También se expuso un episodio que generó polémica: minutos después del impacto, allegados a González abrieron el vehículo y retiraron bolsos.

Otro de los puntos que provocó un fuerte escándalo fue el origen del BMW. Se trataba de un vehículo "mellizo" que había sido secuestrado en 2019 por la Justicia de Villa Dolores. A fines de ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba lo había asignado a González como depositario judicial por su condición de legislador provincial.

La fiscal Analía Gallarato, quien investigó la tragedia, había imputado al exlegislador por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Durante los alegatos, solicitó tres años y 10 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.

Para fundamentar ese pedido, la fiscal se apoyó principalmente en el informe del perito oficial del Poder Judicial, que determinó que el impacto frontal ocurrió sobre el carril por el que debía circular Bengoa. Según esa reconstrucción, González invadió el carril contrario y provocó el choque.

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La querella había solicitado seis años de prisión efectiva y el mismo plazo de inhabilitación, bajo la figura de homicidio culposo agravado por conducción temeraria.

La defensa, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini, pidió la absolución. Sostuvo que Bengoa había sobrepasado a un camión y le atribuyó la responsabilidad del impacto.

La Provincia de Córdoba, a través de la Procuración del Tesoro, también solicitó desestimar los reclamos civiles de las víctimas con el argumento de que Bengoa había causado el choque.

La indemnización reclamada por la querella supera los $11.700 millones. La demanda alcanza tanto a González como a la Provincia, debido a que el vehículo que conducía estaba bajo responsabilidad del Estado.

Al comienzo del juicio, el exlegislador había afirmado que no tenía bienes a su nombre y que vivía en un departamento alquilado.

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El fallo fue dictado por Camogli, un magistrado con 36 años de trayectoria en el Poder Judicial, quien desde 2017 se desempeña como vocal en los Tribunales de Villa Dolores. Antes de la sentencia, González no hizo uso de su derecho a la última palabra.

Tras la tragedia de las Altas Cumbres se abrieron otros expedientes, además de la investigación por el siniestro vial.

En noviembre de 2022, el juez federal Miguel Vaca Narvaja comenzó a investigarlo por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian.

En ese expediente, González fue imputado y estuvo bajo prisión domiciliaria. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó su procesamiento y ordenó profundizar la pesquisa, que continúa abierta.

En paralelo, se abrió otra causa para investigar posibles falsedades y omisiones en sus declaraciones juradas.

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Informe de Juan Federico, Roberto Fontanari y Fernando Barrionuevo.