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Colapinto busca sumar puntos en el GP de Estados Unidos tras tres carreras sin éxito

El piloto argentino intentará volver a sumar puntos en el Gran Premio de Estados Unidos, luego de un desempeño complicado en las últimas carreras en Azerbaiyán, Sepang y Singapur.

20/10/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

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Colapinto busca dejar atrás su racha adversa.

FOTO: Colapinto busca dejar atrás su racha adversa.

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Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo este fin de semana como parte de la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el Circuito de las Américas de Austin, un trazado que cuenta con 20 curvas y una longitud de 5,516 kilómetros.

Las actividades del Gran Premio comenzarán el viernes con las dos primeras prácticas libres, programadas para las 14:30 y 18:00 (hora de Argentina).

La jornada del sábado incluirá la tercera y última sesión de entrenamientos a las 14:40, seguida de la clasificación a las 18:00.

El domingo será el día de la carrera, que comenzará a las 17:00.

Colapinto llega a este Gran Premio en un momento complicado, ya que ha acumulado tres carreras consecutivas sin sumar puntos. Esta racha adversa se inició con un accidente en Azerbaiyán y continuó en los Grandes Premios de Bahréin (en Malasia) y Singapur.

En cuanto a la lucha por el título, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 este fin de semana, aunque necesitaría ganar y que los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes) terminen en posiciones desfavorables (quinto y noveno o peor, respectivamente).

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del GP de Estados Unidos?
El piloto argentino Franco Colapinto es el protagonista principal.

¿Cuándo se lleva a cabo la carrera?
La carrera se realizará el domingo 25 de octubre.

¿Dónde se disputa el Gran Premio?
En el Circuito de las Américas de Austin.

¿Cuál es la situación actual de Colapinto?
El piloto llega con tres carreras sin sumar puntos.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón?
Debería ganar y que Hamilton y Russell terminen en posiciones desfavorables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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