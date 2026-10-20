Una joven de 19 años lucha por su vida al ser baleada en la cabeza en Villa La Tela

FOTO: Dana sufrió un balazo en la cabeza en Villa La Tela.

Una joven de 19 años lucha por su vida tras haber recibido un disparo en la cabeza durante la madrugada de este martes en barrio Villa La Tela, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

La víctima fue identificada como Dana, quien reside en la provincia de Salta y se encontraba de visita en la capital cordobesa.

Según el testimonio de Valeria, madre de la joven, el ataque se produjo cuando su hija salió a despedirse de un grupo de amigos.

En ese momento, habrían sido abordados por tres delincuentes con fines de robo. "La quisieron asaltar, un amigo se bajó a pelear y le pegaron el tiro, que ingresó a la altura de la oreja", relató la mujer en diálogo con Cadena 3.

El padrastro de la víctima dio mas detalles: indicó que Dana, junto a una amiga y tres amigos a bordo de un Fiat Palio regresaban de un baile y pasaron por Villa La Tela donde se toparon con tres jóvenes a los que les pidieron hielo.

"Cuando se acercan a pedirles hielo a unos chicos en la calle, éstos les dicen: 'Ahora están todos robados'. Y ahí fue que le pegaron el tiro. Ahora está en cirugía, pero el cuerpo no responde”, sostuvo.



Valeria, mamá de Dana, la víctima.

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Tras el hecho, Dana fue traslada en primera instancia al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, sobre la Ruta 20, donde recibió las primeras maniobras de estabilización.

Ante la extrema gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación inmediata al Hospital de Urgencias, donde ingresó a las 7 de la mañana.

El doctor Fabricio Vitali, subdirector del Hospital Municipal de Urgencias, en diálogo con Cadena 3 aseguró que Dana se encuentra en estado "gravísimo": "Estamos minuto a minuto trabajando para mantenerla con vida".

"Está en cirugía, pero muy complicada; ya la sacaron de un paro. Quiero que se sepa quién fue", agregó la madre de la joven en medio de la conmoción. La Policía de Córdoba y la Justicia investigan las circunstancias del hecho para identificar a los agresores.