Cómo fue el accidente en el que murió Marcela Ortiz
La exmodelo de 61 años perdió el control de su vehículo y cayó a una zanja en Villa La Ñata. La Justicia investiga si sufrió una afección cardíaca previa al choque.
20/10/2026 | 08:10Redacción Cadena 3
FOTO: Marcela Ortiz circulaba a bordo de un Renault Sandero.
Una investigación judicial quedó abierta tras el fallecimiento de la exmodelo y actriz Marcela Ortiz (61), quien perdió la vida en la madrugada del domingo luego de sufrir un accidente vial con su vehículo en la zona de Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre.
El episodio ocurrió en la intersección de Deán Funes y Seguí, donde el Renault Sandero que conducía la mujer despistó y terminó volcado en el interior de una zanja.
Pese a la pronta llegada de los médicos y a los intentos de reanimación cardiopulmonar sobre la víctima, el personal de emergencias terminó constatando su deceso en el mismo lugar.
La causa fue caratulada en forma preventiva como "averiguación de causales de muerte" por la UFI de Benavídez.
Dado que la exfigura televisiva padecía afecciones cardíacas previas y venía de adquirir medicamentos minutos antes del hecho, los peritos aguardan el resultado de la autopsia para definir si sufrió una descompensación de salud antes de perder el control del automóvil.
/Inicio Código Embebido/
Luto en el espectáculo. Marcela Ortiz y Raúl Taibo: del casamiento televisado tras tres meses de novios al conflicto legal
La relación entre la exmodelo y actriz y el galán de telenovelas fue uno de los romances más comentados de los años 90. La boda, impulsada por Alejandro Romay, se transmitió en vivo por Canal 9.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Marcela Ortiz? La exmodelo y actriz falleció en un accidente vial en Villa La Ñata.
¿Quién es la persona involucrada? La persona involucrada es Marcela Ortiz, una exmodelo y actriz de 61 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió en la madrugada del domingo.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en la intersección de Deán Funes y Seguí, en Tigre.
¿Por qué se abrió una investigación? Se abrió una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que la causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte".