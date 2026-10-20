Quién era el policía que murió arrollado por un tren en Córdoba

Un efectivo de la Policía de Córdoba perdió la vida durante la mañana del lunes tras ser embestido por un convoy ferroviario en barrio Remedios de Escalada, al norte de la capital provincial.

La víctima fue identificada como Nicolás Yozía, un cabo de 35 años oriundo de Malagueño, padre de una niña de 8 años y con una década de servicio dentro de la fuerza provincial.

Al momento del trágico suceso, el agente se encontraba cumpliendo un servicio adicional de custodia para prevenir vandalismos en la traza del ferrocarril.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 a la altura de Silvina Bullrich y Calle 4, cuando sus compañeros notaron su ausencia en las rondas habituales y comenzaron un rastreo por la zona.

De acuerdo con las primeras observaciones, los operarios de la formación no habrían advertido el arrollamiento, por lo que la Justicia abrió un sumario para reconstruir la mecánica del accidente.

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