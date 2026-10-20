Quién era el policía que murió arrollado por un tren en Córdoba
Tenía 35 años y su cuerpo fue hallado a la vera de las vías en barrio Remedios de Escalada. Investigan las causas del hecho.
20/10/2026 | 08:29Redacción Cadena 3
FOTO: El cabo Nicolás Yozía tenía 35 años.
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Audio. La justicia investiga la muerte de un policía arrollado por un tren en Córdoba
Panorama Federal
Un efectivo de la Policía de Córdoba perdió la vida durante la mañana del lunes tras ser embestido por un convoy ferroviario en barrio Remedios de Escalada, al norte de la capital provincial.
La víctima fue identificada como Nicolás Yozía, un cabo de 35 años oriundo de Malagueño, padre de una niña de 8 años y con una década de servicio dentro de la fuerza provincial.
Al momento del trágico suceso, el agente se encontraba cumpliendo un servicio adicional de custodia para prevenir vandalismos en la traza del ferrocarril.
El hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 a la altura de Silvina Bullrich y Calle 4, cuando sus compañeros notaron su ausencia en las rondas habituales y comenzaron un rastreo por la zona.
De acuerdo con las primeras observaciones, los operarios de la formación no habrían advertido el arrollamiento, por lo que la Justicia abrió un sumario para reconstruir la mecánica del accidente.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un efectivo de la Policía de Córdoba fue embestido por un convoy ferroviario y perdió la vida.
¿Quién es la víctima? La víctima es Nicolás Yozía, un cabo de 35 años oriundo de Malagueño.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió durante la mañana del lunes.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente ocurrió en barrio Remedios de Escalada, cerca de Silvina Bullrich y Calle 4.
¿Cómo se produjo el accidente? Los operarios del convoy no habrían advertido el arrollamiento, lo que llevó a la Justicia a abrir un sumario.