Milei viajó a España tras su visita a Neuquén: se trata de la tercera vez en lo que va de 2026

El presidente Javier Milei partió esta noche con rumbo a Madrid, España, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier para participar de diferentes actividades en el país europeo.

Tras el discurso que dio este lunes en la AOG Patagonia 2026 en Neuquén, el mandatario visita esa nación en la previa de las elecciones presidenciales adelantadas al 29 de noviembre, en las que el libertario apoya a las agrupaciones de derecha.

Se trata de la tercera visita de Milei a España en lo que va de este año y la séptima desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. Este lunes en conferencia de prensa, Ravier detalló la agenda del jefe de Estado en la nación gobernada por Pedro Sánchez.

Indicó que el primer compromiso será en la jornada Nueva Economía Forum, que se desarrollará en el Real Casino Gran Círculo a las 5:15.

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Luego, a las 8:00, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y más tarde disertará en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.

A las 10:00 estará presente en la Fundación Disenso y, dos horas después, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A las 14:00, tendrá una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González, en el Hotel Hyatt Hesperia, y finalmente, a las 16:00, tomará el vuelo presidencial de regreso a la Argentina.

El jefe de Estado y su comitiva estarán de regreso en Buenos Aires el jueves 22 a las 8:00, mientras que al día siguiente Milei retomará sus actividades, con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

Los viajes de Milei

Al ser consultado sobre el viaje de Milei a España y otras visitas del mandatario a diversos países, Ravier aseveró que “todos los viajes que hace el presidente son oficiales”.

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La semana del Gabinete

Este martes 20, a las 13:00, habrá una nueva reunión de Mesa Política, mientras que a las 15:00, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

El miércoles desde el mediodía, en el Congreso, comenzará la sesión en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar.

Al cerrar la semana la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visitarán el Museo Nacional de Bellas Artes, este viernes a las 12:00, para anunciar la creación de un nuevo centro que integrará la conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otros museos nacionales.

Monteoliva, Sturzenegger y Quirno continúan con actividades

El lunes, la ministra Monteoliva participó de la recepción de bienvenida del encuentro de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo, mientras que el martes a las 10:00, estará en la apertura del encuentro de la FIEP, en el Palacio Libertad, que tiene como objetivo promover la cooperación entre fuerzas policiales de distintos países.

El mismo día, paralelamente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal en “Sociedades IA”, en el marco de SAIACONF 2026, en el Centro Costa Salguero.

En tanto, el viernes hará lo propio y viajará como invitado por la Fundación Naumann, al Congreso RELIAL 2026, en Medellín, Colombia, donde disertará sobre “Cómo estamos liberando a Argentina y sugerencias para Colombia”.

El miércoles a las 18:00, Monteoliva, asistirá a la inauguración del buque China Zorrilla de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero, mientras que el jueves participará de manera virtual de la 4.ª Jornada de Seguridad en Procesos en la Industria de Oil & Gas, que se desarrolla en la provincia de Neuquén.

El jueves a las 14:00, Quirno mantendrán un encuentro con el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, en el Palacio San Mar.