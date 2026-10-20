La Cámara Penal confirmó la prisión preventiva del exfiscal Ríos Artacho por asociación ilícita

La Cámara Penal de Rosario confirmó la imputación por asociación ilícita y la prisión preventiva efectiva del exfiscal Mariano Ríos Artacho y otros cuatro implicados en la causa por el desvío de al menos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. La resolución fue dictada por la camarista Carolina Hernández, quien ratificó la investigación impulsada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani.

El fallo confirmó que Ríos Artacho habría tenido un rol central como jefe de la organización, que operaba mediante un esquema de cinco etapas. Según la investigación, el mecanismo incluía la identificación de fondos en cuentas judiciales, la confección de oficios para habilitar extracciones, el uso de cuentas propias o de terceros para recibir el dinero, su circulación y posterior reenvío, y la recomposición de saldos cuando era necesario.

La resolución también ratificó las prisiones preventivas del abogado Emilio Barcaccia, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y Julio Mercado, quienes habían apelado la decisión de primera instancia. Hernández rechazó el planteo de las defensas de analizar por separado las llamadas, los viajes, las transferencias y los vínculos personales entre los acusados. Además, sostuvo que la presunta ludopatía del exfiscal podría explicar el motivo de las maniobras, pero no justificar la continuidad del plan investigado.

Por otra parte, la camarista consideró “auspicioso” que el propio Ministerio Público de la Acusación investigue las irregularidades y exponga las fallas en sus mecanismos de control. En ese sentido, sostuvo que el saneamiento institucional requiere identificar las deficiencias, investigarlas, corregirlas y, si corresponde, sancionar a los responsables.