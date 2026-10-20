"Un desastre": Liliana Olivero cruzó el fallo que condenó a Oscar González sin prisión efectiva

Un fuerte repudio y clima de disconformidad se vivió en las afueras de los Tribunales de Villa Dolores tras conocerse la sentencia contra el exlegislador Oscar González por el trágico siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres, en el que murió Alejandra Bengoa y resultaron con severas secuelas las adolescentes Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

Apenas transmitido el fallo a través de los altavoces instalados en la vía pública, la exlegisladora provincial Liliana Olivero manifestó su tajante rechazo a la resolución.

"¡Un desastre esta justicia de la impunidad! Oscar González tendría que estar preso. Estamos acá acompañando como siempre a las familias afectadas, a las víctimas. Se tiene que lograr de una vez por todas terminar con esto", aseveró.

En sus declaraciones, la dirigente apuntó de manera directa contra los poderes del Estado por "el beneficio" recibido para el exfuncionario. "El Poder Político, el Poder Judicial y el Ejecutivo lo están salvando a este criminal que mató a Alejandra Bengoa y dejó malheridas a Marina y a Alexa. Por lo tanto, vamos a seguir estando en la calle pidiendo justicia", concluyó.

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