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"Un desastre": Liliana Olivero cruzó el fallo que condenó a Oscar González sin prisión efectiva

La exlegisladora criticó con dureza la resolución judicial por la tragedia de Altas Cumbres y denunció "impunidad". "Tendría que estar preso", reclamó tras la sentencia.

20/10/2026 | 13:01Redacción Cadena 3

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Liliana Olivero, ex legisladora.

FOTO: Liliana Olivero, ex legisladora.

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    Audio. "Un desastre": Liliana Olivero cruzó el fallo que condenó a Oscar González sin prisión efectiva

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Un fuerte repudio y clima de disconformidad se vivió en las afueras de los Tribunales de Villa Dolores tras conocerse la sentencia contra el exlegislador Oscar González por el trágico siniestro vial ocurrido en las Altas Cumbres, en el que murió Alejandra Bengoa y resultaron con severas secuelas las adolescentes Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

Apenas transmitido el fallo a través de los altavoces instalados en la vía pública, la exlegisladora provincial Liliana Olivero manifestó su tajante rechazo a la resolución. 

"¡Un desastre esta justicia de la impunidad! Oscar González tendría que estar preso. Estamos acá acompañando como siempre a las familias afectadas, a las víctimas. Se tiene que lograr de una vez por todas terminar con esto", aseveró.

En sus declaraciones, la dirigente apuntó de manera directa contra los poderes del Estado por "el beneficio" recibido para el exfuncionario. "El Poder Político, el Poder Judicial y el Ejecutivo lo están salvando a este criminal que mató a Alejandra Bengoa y dejó malheridas a Marina y a Alexa. Por lo tanto, vamos a seguir estando en la calle pidiendo justicia", concluyó.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en los Tribunales de Villa Dolores? Un fuerte repudio y clima de disconformidad tras la sentencia contra Oscar González por un siniestro vial.

¿Quiénes son las víctimas del siniestro vial? Alejandra Bengoa murió y Marina Szulewicz y Alexa Miranda resultaron con severas secuelas.

¿Cuándo fue conocido el fallo? El fallo fue transmitido a través de altavoces en la vía pública, generando reacciones inmediatas.

¿Dónde se realizó la manifestación? En las afueras de los Tribunales de Villa Dolores.

¿Por qué se protestó? Se protestó por la percepción de impunidad en el caso de Oscar González, según declaraciones de Liliana Olivero.

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