Rosario habilita a los canillitas a vender café, pastelería y comidas al paso
La nueva ordenanza permite ampliar la actividad comercial de los puestos de diarios y revistas. Un puesto en Córdoba y Moreno había sido la primera prueba piloto.
20/10/2026 | 12:50Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Canillitas se reinventan en sus puestos de diarios.
Los tradicionales puestos de diarios y revistas de Rosario podrán incorporar la venta de café, productos de panadería, pastelería y comidas al paso. La Municipalidad oficializó una ordenanza que amplía las actividades comerciales permitidas para los canillitas, con el objetivo de facilitar la reconversión de un sector afectado por la caída de la venta de publicaciones impresas.
La modificación quedó establecida mediante la Ordenanza 10.928, publicada en el Boletín Oficial Municipal del 19 de octubre. La iniciativa, impulsada por las concejalas Carolina Labayru y Anahí Schibelbein, permite incorporar nuevas alternativas de ingresos sin abandonar la actividad tradicional de comercialización de diarios y revistas. Había sido votada en el Concejo en septiembre.
Qué podrán vender los puestos de diarios de Rosario
La normativa habilita la comercialización de cafetería tradicional y de especialidad, panificados, productos de pastelería y repostería, sándwiches, viandas, bebidas sin alcohol y frutas o vegetales mínimamente procesados.
Todos los productos deberán comercializarse exclusivamente bajo la modalidad al paso. Es decir, los puestos podrán funcionar como puntos de venta y despacho de alimentos y bebidas, pero no transformarse en bares o establecimientos gastronómicos con espacios de permanencia para clientes.
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La ordenanza también establece condiciones específicas para la manipulación de alimentos. Los productos deberán llegar envasados y rotulados desde su origen, mientras que los titulares podrán utilizar equipamiento eléctrico para calentar o terminar preparaciones precocidas.
En cambio, estará prohibido cocinar, freír o desarrollar procesos que generen humo o vapores grasos. Tampoco se permitirá manipular alimentos crudos ni elaborar comidas íntegramente dentro de los puestos.
Sin mesas ni sillas y con controles sanitarios
Una de las principales restricciones tiene que ver con la utilización del espacio público. Los puestos no podrán instalar mesas, sillas, sombrillas ni otros elementos que amplíen su superficie de ocupación para el consumo de alimentos.
Sí estará permitida la colocación de barras destinadas al despacho o exhibición de productos, siempre dentro de las condiciones que establezca la reglamentación municipal.
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Los titulares deberán contar con carnet de manipulación de alimentos, cumplir con las exigencias sanitarias correspondientes y disponer de servicios de agua potable y electricidad.
La incorporación de productos gastronómicos estará sujeta a las autorizaciones y controles municipales, por lo que la publicación de la ordenanza no significa que todos los puestos puedan comenzar automáticamente a desarrollar las nuevas actividades.
La venta de diarios seguirá siendo obligatoria
La nueva regulación establece un límite central: la comercialización de alimentos y bebidas deberá funcionar como una actividad complementaria a la venta de diarios y revistas.
Los titulares no podrán abandonar el rubro original para convertir los puestos exclusivamente en cafeterías o locales de comida al paso.
La Municipalidad podrá solicitar documentación que acredite la continuidad efectiva de la venta de publicaciones. En caso de detectar que esa actividad fue abandonada o que se mantiene solamente de manera simulada, podrá suspender o revocar la autorización para comercializar productos gastronómicos.
La medida busca encontrar un equilibrio entre la reconversión económica de los canillitas y la preservación de la finalidad original de las concesiones otorgadas para ocupar el espacio público.
Una reconversión para una actividad tradicional
La iniciativa responde a las transformaciones que atraviesa la actividad de los vendedores de diarios y revistas, particularmente por la expansión de los medios digitales y la disminución de la circulación de ejemplares impresos.
Con la nueva normativa, los puestos podrán diversificar su oferta comercial y aprovechar su ubicación en veredas y espacios de circulación peatonal para incorporar productos de consumo cotidiano.
De todos modos, todavía resta una instancia importante. El Ejecutivo municipal deberá reglamentar las condiciones técnicas y urbanísticas que deberán cumplir los puestos interesados.
También se creará un registro de titulares que pretendan incorporarse al nuevo esquema, a partir del cual se organizarán las autorizaciones correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué podrán vender los puestos de diarios de Rosario? Podrán vender café, productos de panadería, pastelería, comidas al paso y bebidas sin alcohol, siempre bajo la modalidad al paso.
¿Quiénes impulsaron la ordenanza? La ordenanza fue impulsada por las concejalas Carolina Labayru y Anahí Schibelbein.
¿Cuándo fue publicada la ordenanza? La Ordenanza 10.928 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal el 19 de octubre.
¿Dónde se aplicará esta normativa? La normativa se aplicará en los tradicionales puestos de diarios y revistas de Rosario.
¿Por qué se implementa esta medida? Se implementa para facilitar la reconversión económica de los canillitas debido a la caída en la venta de publicaciones impresas.