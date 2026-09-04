Los canillitas podrán vender alimentos: "Buscamos que tengan más herramientas para sostenerse"

El Concejo Municipal de Rosario aprobó una actualización de la normativa que regula los puestos de diarios y revistas, con el objetivo de brindarles nuevas herramientas a los canillitas frente a la caída de la venta de ejemplares en papel. La iniciativa fue presentada por la concejala Carolina Labayru y permite ampliar la oferta de productos que pueden comercializar estos espacios.

“Hoy logramos aprobar una actualización normativa que es muy importante para los canillitas de nuestra ciudad porque les estamos dando una mano en estos tiempos en los que vender el diario en papel no alcanza para sostener un puesto como antes”, explicó Labayru al móvil de Cadena 3 Rosario. En ese sentido, señaló que el cambio en los hábitos de consumo de información “generó golpear muchísimo al sector”.

Con la nueva normativa, los puestos podrán sumar productos de panadería y pastelería, facturas, sándwiches y otros alimentos para consumir al paso, además de la venta de café que ya había sido incorporada. La concejala remarcó que la ampliación estará sujeta a los correspondientes controles de higiene y bromatología.

Labayru aclaró que la intención no es convertir a los puestos en bares. “No significa esto que el puesto de diario se transforme en un bar, de hecho no puede poner mesas y sillas en la vereda”, sostuvo. Y resumió el objetivo de la medida: “Lo que buscamos básicamente es que los kioscos de diarios y revistas sigan siendo kioscos de diarios y revistas, pero con más herramientas para que puedan sostenerse y seguir trabajando”.

Informe de Fernando Carrafiello.