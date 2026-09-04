El imperio en la tormenta: la historia oculta de la Armada Invencible

En el contexto de la Europa del siglo XVI, Felipe II se encuentra en una encrucijada histórica. Su deseo de invadir Inglaterra, motivado por los constantes ataques piratas y las alianzas de los rebeldes holandeses, se ve intensificado por el asesinato de María Estuardo. Este es el telón de fondo de "El imperio en la tormenta", la nueva novela de José Calvo Poyato, que nos transporta a 1588, un año crucial en la historia naval.

La trama sigue a Alonso de Sandoval, un joven caballero que se embarca en la armada con la esperanza de regresar como héroe y desposar a su amada, Leonor de Mascarenhas. Sin embargo, lo que se presenta como una gloriosa expedición pronto se convierte en un caos. La armada, golpeada por temporales, se ve obligada a regresar al norte de España, mientras que los ingleses propagan la falsa noticia de su victoria, descalificando la expedición como "la Invencible".

La novela no solo narra la historia de la armada española, sino que también revela la astucia de Isabel I, quien aprovecha la situación para lanzar una flota masiva contra las costas españolas, resultando en un desastre que se oculta a la opinión pública. A través de los ojos de Alonso, el lector descubre que la historia no siempre la escriben los vencedores, sino aquellos que controlan el relato.

Con un enfoque en galeones de guerra, batallas navales y conspiraciones, Calvo Poyato entrelaza personajes históricos como Lope de Vega, el almirante Recalde y sir Francis Drake, ofreciendo una visión rica y matizada de los eventos que marcaron esta época. La novela, que combina elementos de la historia y la aventura, invita a reflexionar sobre la construcción de la memoria histórica y el papel de la narrativa en la política.

"El imperio en la tormenta" se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan entender no solo la historia de la Armada Invencible, sino también las complejidades de la guerra y la propaganda. En un mundo donde la verdad a menudo se distorsiona, esta obra nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas dominantes y explorar las historias que permanecen ocultas.

| Editorial | HARPERCOLLINS | |---------------|---------------------| | Género | Histórica y aventuras| | Año de edición| 2026 | | ISBN | 9788410647442 | | ISBN digital | 9788410647459 | | Idioma | Español |