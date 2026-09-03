Banderazo en el Coloso: hinchada y plantel de Newell's, ilusionados ante el clásico

FOTO: Banderazo en Newell's a dos días del clásico y con la ilusión intacta.

Con las tribunas habilitadas para la convocatoria, los hinchas fueron ocupando desde las 18 los distintos sectores del estadio y le dieron forma a una jornada marcada por el entusiasmo, las banderas y el aliento al equipo.

La platea inferior oeste y la tribuna Lionel Messi concentraron buena parte de la concurrencia, mientras el público se acomodó progresivamente a lo largo del evento.

La convocatoria tuvo además una particularidad: la tribuna Diego Armando Maradona no estuvo habilitada para la ocasión, por lo que la distribución del público se concentró en los sectores autorizados.

Aun así, el escenario vuelve a mostrar el vínculo entre la gente y un equipo que llega al clásico con otro semblante.

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?? BANDERAZO EN EL COLOSO: NEWELL’S VIVIÓ UNA FIESTA A DOS DÍAS DEL CLÁSICO



La hinchada rojinegra copó este jueves el Coloso para acompañar al plantel en la previa del clásico del domingo ante Rosario Central.



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El clima que se respiraba en el estadio estuvo lejos del de otros banderazos recientes, cuando los resultados habían generado reclamos y menor concurrencia. Esta vez predominó la ilusión.

El presente de Newell’s como local, con una racha de ocho partidos sin perder, alimentó la expectativa de los hinchas y renovó la confianza de cara al gran desafío que representa el clásico rosarino.

La llegada del plantel es el punto cúlmine para darle sentido a la convocatoria. Los jugadores viven de forma especial su momento con los hinchas en el campo de juego, en una escena que volvió a reflejar la importancia que tiene para Newell’s el acompañamiento de su gente en la antesala de un partido que excede lo estrictamente deportivo.

El banderazo funciona así como una suerte de punto de encuentro entre plantel e hinchada. De un lado, un equipo que busca llegar al clásico fortalecido por su presente; del otro, una multitud que respondió con entusiasmo y renueva su respaldo en un momento en el que la ilusión vuelve a ocupar un lugar central.

Informe de Gonzalo Calvigioni.