Banderazo en el Coloso: hinchada y plantel de Newell's, ilusionados ante el clásico
El parque de la Independencia volvió a convertirse en punto de encuentro para los hinchas de Newell’s, que protagonizan un nuevo banderazo para acompañar a los jugadores previo a la gran cita.
03/09/2026 | 18:33Redacción Cadena 3
FOTO: Banderazo en Newell's a dos días del clásico y con la ilusión intacta.
FOTO: Newell's vive un nuevo banderazo en la previa del clásico rosarino.
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Audio. Un nuevo banderazo en el Coloso desata la ilusión rojinegra de cara al clásico del domingo.
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Con las tribunas habilitadas para la convocatoria, los hinchas fueron ocupando desde las 18 los distintos sectores del estadio y le dieron forma a una jornada marcada por el entusiasmo, las banderas y el aliento al equipo.
La platea inferior oeste y la tribuna Lionel Messi concentraron buena parte de la concurrencia, mientras el público se acomodó progresivamente a lo largo del evento.
La convocatoria tuvo además una particularidad: la tribuna Diego Armando Maradona no estuvo habilitada para la ocasión, por lo que la distribución del público se concentró en los sectores autorizados.
Aun así, el escenario vuelve a mostrar el vínculo entre la gente y un equipo que llega al clásico con otro semblante.
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?? BANDERAZO EN EL COLOSO: NEWELL’S VIVIÓ UNA FIESTA A DOS DÍAS DEL CLÁSICO— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 3, 2026
La hinchada rojinegra copó este jueves el Coloso para acompañar al plantel en la previa del clásico del domingo ante Rosario Central.
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El clima que se respiraba en el estadio estuvo lejos del de otros banderazos recientes, cuando los resultados habían generado reclamos y menor concurrencia. Esta vez predominó la ilusión.
El presente de Newell’s como local, con una racha de ocho partidos sin perder, alimentó la expectativa de los hinchas y renovó la confianza de cara al gran desafío que representa el clásico rosarino.
La llegada del plantel es el punto cúlmine para darle sentido a la convocatoria. Los jugadores viven de forma especial su momento con los hinchas en el campo de juego, en una escena que volvió a reflejar la importancia que tiene para Newell’s el acompañamiento de su gente en la antesala de un partido que excede lo estrictamente deportivo.
El banderazo funciona así como una suerte de punto de encuentro entre plantel e hinchada. De un lado, un equipo que busca llegar al clásico fortalecido por su presente; del otro, una multitud que respondió con entusiasmo y renueva su respaldo en un momento en el que la ilusión vuelve a ocupar un lugar central.
Informe de Gonzalo Calvigioni.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el estadio? Los hinchas ocuparon las tribunas para una convocatoria marcada por el entusiasmo y el aliento al equipo.
¿Quiénes fueron los protagonistas? Los hinchas y el equipo de Newell’s se reunieron en el estadio para un banderazo.
¿Cuándo comenzó la convocatoria? La convocatoria comenzó a las 18 horas, con los hinchas llegando al estadio.
¿Dónde se llevó a cabo el evento? El evento se llevó a cabo en el estadio de Newell’s.
¿Por qué fue especial esta convocatoria? Fue especial porque la tribuna Diego Armando Maradona no estuvo habilitada, y predominó la ilusión entre los hinchas.