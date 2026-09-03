FOTO: La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobreseyó a rugbiers franceses acusados de abuso sexual

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- La Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobreseyó este jueves a los rugbiers franceses que habían sido acusados de abuso sexual, caso por el que estuvieron detenidos y sujetos a la investigación durante más de dos años. Este veredicto se produjo luego de las diversas revisiones por parte de la justicia provincial.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, Hugo Auradou y Oscar Jegou, los rugbiers del seleccionado francés, fueron absueltos luego de que el máximo tribunal de Mendoza dictara veredicto a favor de la defensa al sostener que no existieron pruebas suficientes para avanzar en la pesquisa.

"Las pruebas producidas desvirtuaron la hipótesis de la acusación, en tanto el relato de la denunciante presentó contradicciones, inconsistencias y falta de espontaneidad", destaca el escrito.

"El tribunal valoró también los informes psicológicos, los cuales determinaron que la narración de los hechos no reunía criterios de credibilidad ni de validez, evidenciando modificaciones por influencias externas", sumaron los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster.

La causa inició en julio de 2024, cuando una mujer de 39 años presentó una denuncia en la que sostuvo que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal agravado por parte de Jegou y Auradou, lo que motivó la detención de los jugadores al día siguiente cuando se dirigían a Montevideo, Uruguay.

Durante varias semanas permanecieron tras las rejas, hasta que lograron ser excarcelados y volver a Francia. Al tiempo del dictamen, hasta el propio fiscal Gonzalo Nazar sostuvo que no existían pruebas suficientes para requerir la prisión preventiva de ambos.

El fiscal también aseguró que la víctima tuvo contradicciones a la hora de declarar y que en el examen forense presentado no se encontraron lesiones en sus partes íntimas.

A mediados de diciembre de dicho año, la jueza Eleonora Arenas indicó que no existió el delito, por lo que los sobreseyó en primera instancia. En el escrito, la magistrada explicó que las relaciones sexuales fueron consentidas y sin violencia.

Aun así, debido a las diversas presentaciones de la querella, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia provincial, que este jueves falló a favor de Jegou y Auradou, por lo que la causa llegó a su fin con el sobreseimiento total.