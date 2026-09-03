La empresa familiar de Villa María que se convirtió en un proveedor especializado

Grúas Villa María SRL es una empresa familiar de Villa María dedicada a servicios de izaje, movimiento y transporte de cargas especiales.

Tiene alrededor de 10 años de trayectoria y nació como un desprendimiento de Oleohidráulica Pons, empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el rubro oleohidráulico.

Claudio Pons recordó en diálogo con Cadena 3 los comienzos de la empresa. "Arrancamos en el año 91, atrás de una necesidad en los avatares de nuestro país", dice. Esta empresa, dedicada a la comercialización y reparación de sistemas hidráulicos, contó con el apoyo de sus hermanos, comenzando con un equipo pequeño que ha crecido hasta contar con 27 empleados en la actualidad.

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Por su parte, Luis Pons recordó los desafíos de los primeros años. "Fue un momento duro, pero le pusimos muchas fichas en el negocio. La continuidad de un buen servicio nos trajo una clientela fiel desde los inicios", afirmó.

La compañía tomó ese conocimiento técnico y lo trasladó a una actividad vinculada con el movimiento de grandes equipos y estructuras. Entre sus servicios realiza elevación y posicionamiento de maquinaria y equipamiento, carga y descarga, transporte de cargas especiales y trabajos con grúas e hidroelevadores.

Sobre la transición a Grúas, Sergio Pons explicó que no se trató de un salto, sino de un proceso de diversificación. "Oleohidráulica PONS sigue funcionando, pero abrimos el negocio a otros emprendimientos. La primera grúa la compramos casi como una inversión", aclaró.

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También participa en tareas específicas como la verticalización de postes destinados a redes de alta tensión, que requieren precisión, planificación y equipos adecuados. La empresa trabaja principalmente en Villa María y la región, atendiendo necesidades de distintos sectores productivos y de infraestructura.

Luis menciona que existen planes de expansión en el futuro, siempre manteniendo el enfoque en la zona y sus necesidades. "Hay proyectos dentro de la parte hidráulica y otros servicios que queremos concretar", indica.

La propuesta combina el trabajo operativo en campo con el respaldo técnico de una familia que lleva décadas vinculada a la hidráulica y la maquinaria. La historia permite conocer cómo una empresa familiar tradicional fue diversificando su actividad hasta convertirse en un proveedor especializado para trabajos que requieren levantar, trasladar y posicionar grandes estructuras y equipos.

Entrevista de La Argentina Posible.